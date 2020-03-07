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"Луч" отправится на матч на поезде
Команде Валерия Петракова предстоит сделать невозможное – обыграть дерзкого дебютанта
9 марта «Луч» откроет вторую половину первенства ФНЛ матчем против «Чайки» в селе Песчанокопское Ростовской области. На матч наша команда, проводившая тренировочный сбор в Сочи», отправится сегодня на поезде.
Главным судьей встречи назначен Олег СОКОЛОВ из Воронежа.
Соперники лишь однажды сыграли между собой в официальных встречах. В матче первого круга во Владивостоке была зафиксирована ничья 1:1.
«Чайку» в настоящее время возглавляет Магомед АДИЕВ (на фото).
Напомним, что «Луч» завершил первую часть ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 на мажорной ноте, одержав победы над «Спартаком-2» и «Торпедо» и покинув зону вылета. На данный момент команда из Владивостока находится на 15-ой строчке турнирной таблицы.
В межсезонье команду покинули лучший бомбардир нападающий Саид АЛИЕВ, перебравшийся в «Нижний Новгород», защитники Павел СТЕПАНЕЦ, Астемир АБАЗОВ, Кирилл МАРУЩАК и Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА, полузащитники Заур КВЕКВЕСКИРИ, Александр МАКАРЕНКО и Анатолий КАТРИЧ, вратарь Дмитрий РЕБРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФК «Чайка»
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