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"Луч" отправится на матч на поезде

07 Марта 2020, 10:38 | Владивосток

Команде Валерия Петракова предстоит сделать невозможное – обыграть дерзкого дебютанта

9 марта «Луч» откроет вторую половину первенства ФНЛ матчем против «Чайки» в селе Песчанокопское Ростовской области. На матч наша команда, проводившая тренировочный сбор в Сочи», отправится сегодня на поезде.

Главным судьей встречи назначен Олег СОКОЛОВ из Воронежа.

Соперники лишь однажды сыграли между собой в официальных встречах. В матче первого круга во Владивостоке была зафиксирована ничья 1:1.

«Чайку» в настоящее время возглавляет Магомед АДИЕВ (на фото).

Напомним, что «Луч» завершил первую часть ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 на мажорной ноте, одержав победы над «Спартаком-2» и «Торпедо» и покинув зону вылета. На данный момент команда из Владивостока находится на 15-ой строчке турнирной таблицы.

В межсезонье команду покинули лучший бомбардир нападающий Саид АЛИЕВ, перебравшийся в «Нижний Новгород», защитники Павел СТЕПАНЕЦ, Астемир АБАЗОВ, Кирилл МАРУЩАК и Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА, полузащитники Заур КВЕКВЕСКИРИ, Александр МАКАРЕНКО и Анатолий КАТРИЧ, вратарь Дмитрий РЕБРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Чайка»

 

Автор:
Теги: Сочи  "Луч"  Валерий Петраков  ФНЛ  футбол 



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