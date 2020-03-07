"Спартак-Приморье" не дотянул до концовки

Но такие матчи, как в Самаре, делают команду сильнее

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 6 марта. Cамара. «Самара» (Самарская область) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 79:76 (22:14, 20:25, 22:23, 15:14)

«Самара»: Глазунов – 21 очко (6 передач), Пичкуров - 21, Смыгин - 12, Джаксен – 9, Савенков - 6, Лавников - 5, Дыбовский - 3, Войтюк - 2, Кашин, Нестеров, Винник.

«Спартак-Приморье»: Курцевич - 20 очков (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Захаров - 13 (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Митчелл - 10 (5 передач, 3 перехвата), Щербенев - 10 (1 подбор, 6 передач, 1 перехват), Шелекето - 8 (3 подбора, 2 передачи), Вздыхалкин - 8 (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Писклов - 7 (4 подбора), Пилипчук (1 подбор).

Лучшим игроком «Спартака-Приморье» стал бывший центровой «Самары» Алексей КУРЦЕВИЧ. Благодаря этой победе «Самара» вернула себе первую строчку в турнирной таблице, однако по итогам двум встреч преимущество у «Спартака-Приморье».

Игорь ГРАЧЕВ, главный тренер БК «Самара»:

- Когда мы так легко начинаем — обычно потом и получается такая вязкая игра, где все решается в концовке. Молодцы, хорошая игра. С этим соперником и не бывает легких побед. Мы с «Приморьем» лидеры чемпионата, равные по классу команды, хотя и играем в разном стиле. Мы должны были приспособиться к их стилю, очень много смазали из-под кольца... Но сыграли лидеры, вообще сыграл тот состав, который нас обычно и вытаскивает. У нас много игроков ротации, которые должны помогать лидерам, но пока не получается. Теперь у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к игре с Ревдой - отыграть 3 очка и выиграть Кубок. Конечно, есть некоторое давление, хочется выиграть. Но, надеюсь, все будет нормально.

Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Обидное поражение, не дотянули до концовки. Нельзя сказать, что соперник был удачлив. Надо признаться, что он был сильнее в решающие моменты матча. Но нашим парням надо сказать только слова благодарности. Сегодня мы бились, и в усеченном составе противостояли команде, которая полна хороших игроков, которая претендует на высокие места во всех турнирах, в которых участвует. Поэтому нашим парням респект и уважение. Такие матчи делают сильнее. Мы бились, до конца остались вместе. «Самару» поздравляю с победой, команда выстояла дома при поддержке болельщиков, в концовке забила важные мячи.

Алексей Курцевич, центровой «Спартака-Приморье»:

- Начали игру мы немного расслабленно, «ходили пешком», не бежали в нападение — «Самара» за это время оторвалась на 10 очков. Но мы внесли коррективы, «побежали», и за счет этого вернулись в игру. И в итоге получилась концовка с «качелями». Для болельщиков она, конечно, интересна, а для нас будет хорошим опытом перед матчами плей-офф. Конечно, эта игра принципиальна для распределения первого и второго мест в таблице, но впереди еще достаточно матчей.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Ярославле с «Буревестником» 18 марта, начало в 19:00 мск (02:00 вво).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Самара».