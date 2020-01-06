Бывший тренер "Луча" возглавил "Текстильщик"

Сергей Павлов попытается обойти команду из Владивостока

Бывший главный тренер футбольного клуба «Луч» Сергей ПАВЛОВ возглавил «Текстильщик» (Иваново). Контракт с 64-летним специалистом подписан 31 декабря.

«Текстильщик» что на данный момент идет на 19 месте в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и набрал 17 очков по итогам первой части первенства. «Луч» занимает 15-ое место.

Сергей Павлов в 2004-2007 и затем в 2011-2012 руководил «Лучом». По факту это одна из четырех команд, которую Павлов вывел в премьер-лигу, это произошло в 2005 году. В первый год в премьер-лиге «Луч» занял 7-е место (лучший результат за всю историю клуба).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.