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Бывший тренер "Луча" возглавил "Текстильщик"
Сергей Павлов попытается обойти команду из Владивостока
Бывший главный тренер футбольного клуба «Луч» Сергей ПАВЛОВ возглавил «Текстильщик» (Иваново). Контракт с 64-летним специалистом подписан 31 декабря.
«Текстильщик» что на данный момент идет на 19 месте в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и набрал 17 очков по итогам первой части первенства. «Луч» занимает 15-ое место.
Сергей Павлов в 2004-2007 и затем в 2011-2012 руководил «Лучом». По факту это одна из четырех команд, которую Павлов вывел в премьер-лигу, это произошло в 2005 году. В первый год в премьер-лиге «Луч» занял 7-е место (лучший результат за всю историю клуба).
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