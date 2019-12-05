Бездарный менеджмент довел ФК "Луч" до края. Администрации края

К завершению года футбольный клуб «Луч» подходит с весьма плачевными итогами - и спортивными, и финансовыми

В органы власти, в СМИ и соцсети пишут сотрудники клуба, не получающие заработную плату. Обращаются за помощью и к главе региона, чтобы он разрешил эту проблему. В завершение появились и обращения, откровенно похожие на шантаж, в которых представители клуба, сами создавшие эту ситуацию, заявляют о приостановке деятельности, впутывая в эту историю и еще детей – юных футболистов.

Напомним, накануне приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Пресс-конференция, посвященная окончанию осеннего отрезка первенства Олимп-ФНЛ 2019-2020 годов, состоялась во вторник 3 ноября, в гостинице «Экватор», во Владивосток. Причины, по которым культовый футбольный клуб Приморья решил обратиться к главе края, Евгений Стрижиченко назвал еще в начале пресс-конференции. На протяжении нескольких сезонов «желто-синие» испытывают острую финансовую недостаточность. В настоящее время клуб находится в стадии наблюдения в рамках дела о банкротстве, разбираемого Приморским арбитражным судом. 12 декабря состоится очередное заседание, на котором может быть принято судьбоносное для «Луча» решение. Как следует из письма губернатору, озвученному на пресс-конференции, в ходе проведенного серьезного аудита в клубе были вскрыты факты хищения средств предыдущими руководителями.

Необходимо разобраться, кто довел ФК «Луч» до такого состояния или, как пел в одной из своих песен Владимир Высоцкий: «Где деньги, Зин?».

В 2019 году из краевого бюджета клубу были выделены субсидии для основной команды – 191 миллион рублей на подготовку и участие в Первенстве ФНЛ. Отдельную субсидию на подготовку спортивного резерва, более 23 миллионов рублей, получил Центр подготовки юных футболистов ФК «Луч» под руководством Юрия Болобонкина, где занимается около 300 спортсменов. Все финансовые обязательства со стороны администрации края на текущий год выполнены.

Весной этого года Ассоциации «Футбольный клуб «Луч» в безвозмездное пользование на 15 лет администрацией Приморского края был передан стадион «Юность» - для проведения тренировочных мероприятий и соревнований. Также краевой администрацией в 2020 году будет завершена корректировка проектно-сметной документации для строительства учебно-тренировочной базы ФК «Луч» на Седанке.

Кроме поступлений из краевого бюджета, клуб получил от своего стратегического партнера ГК «Аква-Ресурсы» немалые средства – 120 миллионов рублей, по информации самого партнера.

Казалось бы, играйте, развивайте футбол, привлекайте новых спонсоров, поднимайте зрительский интерес, чтобы трибуны на домашних матчах «Луча» были заполнены болельщиками, как это получается у ХК «Адмирал», БК «Спартак-Приморье» и у спидвейного «Востока». Но в ФК «Луч» решили действовать по-другому.

В итоге, несмотря на такое внимание властей и поддержку партнера, из-за бездарного менеджмента руководства Ассоциации - «Луч» доведен до финансового кризиса – сотрудникам не выплачивается заработная плата с сентября текущего года.

Среди основных причин на поверхности - необоснованно высокие зарплаты администрации руководства клуба, у некоторых она доходит почти до 400 тысяч рублей в месяц, из-за чего фонд заработной платы составлял 12 миллионов ежемесячно, возможно, и другое неэффективное или даже нецелевое использование средств. Как следствие, руководство клуба некомпетентными людьми, заинтересованными не в его развитии и спортивных достижениях, а в своих корыстных целях, привело к столь плачевному его состоянию.

Тяжелая финансовая ситуация сказалась и на спортивных результатах. Основная команда, представляющая Приморский край в ОЛИМП-Первенстве ФНЛ сезона-2019/2020 годов, скатилась до «зоны вылета» в турнирной таблице и лишь благодаря самоотверженности футболистов в двух последних матчах завершила первую часть турнира, поднявшись на 15-е место. Сейчас игроки отправились в отпуск до весенней части первенства, стартующего в марте.

Как отметил директор департамент физической культуры и спорта Жан Кузнецов, в настоящее время ситуация со стороны администрации края находится под самым пристальным вниманием.

«Кроме управленцев, деятельность клуба обеспечивают рядовые сотрудники и персонал. За «Луч» выступают футболисты, имеется тренерский штат. Сейчас прилагаются все усилия, чтобы разрешить ситуацию с невыплатой заработной платы», - подчеркнул директор департамента.

Также он акцентировал, что в настоящее время проводится финансово-аудиторская проверка всей деятельности руководства Ассоциации «Футбольный клуб «Луч», по результатам которой могут быть сделаны соответствующие выводы о неэффективном расходовании государственных средств, весьма неприятные для определенного круга лиц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.