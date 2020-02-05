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"Луч" начал подготовку к весенней части первенства ФНЛ
Острый финансовый кризис в клубе миновал, но до окончательного выздоровления еще далеко
Игроки футбольного клуба «Луч» начинают подготовку ко второй части Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019-2020 годов. Соглашение о предоставлении субсидии подписано между министерством физической культуры и спорта Приморского края и ФК «Луч». Это позволит уже в ближайшее время начать выплаты заработной платы игрокам и сотрудникам клуба.
Напомним, пятимесячная задолженность по выплате заработной платы в «Луче» образовалась с сентября 2019 года. В целом же долги клуба по разным статьям расходов на сегодня превышают 320 миллионов рублей. Это долги, накопленные за последние шесть лет.
Несмотря на то, что «Луч» не находится на бюджетном финансировании Приморского края, получая лишь часть необходимых средств в рамках субсидий, Правительством региона проведена большая работа по стабилизации текущей финансовой обстановки в клубе. Об этом сообщил глава министерства физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов.
«После подписания соглашения долги по заработной плате спортсменам и сотрудникам клуба будут погашены. Выплаты начнутся уже на следующей неделе. Что касается детского футбола, то Центр подготовки юных футболистов при клубе останется и будет продолжать свою работу. Никто не собирается распускать эту школу. Нам нужны эти ребята – это будущее нашего футбола», – подчеркнул он.
Отметим, в 2019 году футбольный клуб «Луч» получил субсидии из краевого бюджета в размере 191 миллиона рублей – на основную команду и 23 миллиона на Центр подготовки юных футболистов ФК «Луч». Свои обязательства по предоставлению субсидии ФК «Луч» Правительство Приморского края выполнило полностью, все утвержденные средства клуб получил вовремя и в полном объеме. Кроме того, для более эффективной деятельности субсидию краевого бюджета, предназначенную на подготовку резерва, Центр подготовки юных футболистов ФК «Луч» получает на собственный счет, отдельный от счета основной команды.
Также, по сведениям Ассоциации «ФК «Луч», клуб дополнительно получил средства из внебюджетных источников – пожертвования генерального спонсора в сумме 105 миллионов рублей.
«Распределение денежных средств, поступающих из всех источников, в том числе из внебюджетных, внутри заключенных соглашений по статьям затрат в рамках установленных лимитов – это ответственность руководства клубов, в том числе и объем денежных средств, запланированных на заработную плату, и полнота их выплаты», – добавили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края.
Сейчас в ФК «Луч» занимаются формированием команды. По словам исполнительного директора клуба Евгения Стрижиченко, состав основной команды обновится.
«Рассчитываем на тех, кто остался, и добавим нашу приморскую перспективную молодежь. Тренерский состав не поменялся. Будем биться в каждом матче», – добавил он.
Напомним, перед зимним перерывом «Луч» одержал две гостевые победы, в том числе над лидером первенства ФНЛ, и сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице. Первый матч весенней части приморская команда сыграет на выезде 9 марта с ростовской «Чайкой».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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