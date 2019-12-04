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Футбольный "Луч" в 2019 году получил более 190 млн рублей только от края

04 Декабря 2019, 10:11 | Владивосток

Но опять балансирует на грани вылета из Футбольной национальной лиги

Футбольный клуб «Луч», до сих пор не разобравшийся с долгами, накопленными при предыдущем руководстве, в 2019 году получил субсидии из краевого бюджета в размере 191,4 млн рублей. Кроме этого, значительные средства перечислила группа компаний «Акваресурсы», являющаяся на данный момент основным спонсором клуба. Но несмотря на стабильное финансирование, «Луч» ушел на зимний перерыв всего лишь на 15-ом месте в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), что с учетом тяжелого календаря во второй половине сезона может больно аукнуться клубу.

После замены главного тренера Рустема ХУЗИНА на Валерия ПЕТРАКОВА клуб из Владивостока сумел одержать две выездные победы в Москве и покинул зону вылета. Весеннюю часть турнира «Луч» начнет 9 марта на выезде против «Чайки» (Песчанокопское).

По словам директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жана КУЗНЕЦОВА, в текущем году футбольный клуб получил субсидии в размере 191,4 млн рублей для основной команды на подготовку и участие в первенстве ФНЛ. Кроме того, более 29 млн рублей было выделено на подготовку резерва. С учетом вклада «Акваресурсов», средств достаточно для стабильного выступления. Но никак не для погашения долгов, с которыми, судя по всему, будут разбираться все те же «Акваресурсы».

При этом уже анонсирован приход в ФК «Луч» команды антикризисных менеджеров из ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в Транспортную группу FESCO), гендиректор которого Заирбек ЮСУПОВ продемонстрировал свои возможности в работе с хоккейным клубом «Адмирал».

Тем временем стало известно, что с сезона-2020/21 в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) будет четыре группы вместо нынешних пяти. Под сокращение подает как раз зона «Восток», в которой может оказаться «Луч» в случае неудачного выступления во второй части первенства ФНЛ. Реформа предусматривает, что команды из группы «Восток» будут переведены в «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье» - в каждую по два коллектива. А это значит, что вернуться в первый дивизион будет куда сложнее, чем сегодня остаться в нем.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч»

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Луч"  Валерий Петраков  ФНЛ  футбол  тренер  субсидии 



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