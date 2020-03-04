Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" сохранил первое место
На Сахалине отстранили Эдуарда Сандлера
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 3 марта. Уфа. «Уфимец» (Уфа) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 76:86 (24:27, 17:20, 19:20, 16:19)
«Уфимец»: Герасименко – 21 очко, Кондаков – 12, Исаков – 11 (6 подборов), Новиков – 8 (6 подборов), Зверев – 6 (8 подборов), Ионов – 5.
«Спартак-Приморье»: Захаров – 17 очков (9 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Щербенев – 17 (2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Шелекето – 13 (2 перехвата), Вздыхалкин – 10 (5 подборов, 2 передачи), Курцевич – 8 (5 подборов, 1 передача, 1 блокшот), Писклов – 7 (3 подбора, 2 передачи), Митчелл – 7 (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), Зверков – 6 (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Пилипчук – 1 (1 подбор).
«Спартак-Приморье» одержал самую крупную победу в этом сезоне и вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги после того как «Самара» уступила 84:92 в матче против «Руны-Баскет» в Москве. До этого волжане не проигрывали два месяца.
Бывший спартаковец Глеб ГЕРАСИМЕНКО набрал все свои очки из-за дуги, реализовав 7 из 8 трехочковых бросков. В составе «Спартака-Приморье» на площадке впервые после травмы поячвился Квамейн МИТЧЕЛЛ. Лучший на сегодня игрок красно-белых отыграл почти 20 минут, реализовав лишь 3 из 9 бросков, в том числе смазал оба трехочковых.
Дмитрий ИВАНОВ, главный тренер БК «Уфимец»:
- Допустили много ошибок, и команда соперника воспользовалась этим. Они убегали в отрыв, забивали легкие мячи. В позиционной защите мы более или менее справлялись. Мы знали, что «Спартак-Приморье» играет в быстрый баскетбол, быстро переводит мяч на нашу сторону. Но не получилось.
Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Тяжелая игра. Думаю, болельщикам было интересно, интрига сохранялась до последних минут. Спасибо нашим парням за то, что вытерпели. Но и стоит отдать должное сопернику, «Уфимец» хорошее сопротивление нам сегодня оказал. Эта команда всегда показывает хороший процент с дистанции, мы к этому готовились. Наших парней мы, наоборот, призывали не сбиваться на трехочковые атаки, а идти «вниз». Когда мы проходили в «краску», все у нас получалось, как только сбивались на трехочковые, соперник нас сразу догонял.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Самаре 6 марта. Матч начнется в 18:00 мск (01:00 вво).
«Самара» на своей площадке обыграла «Восток-65» 80:66. Игрой сахалинской команды после скандального отстранения Эдуарда САНДЛЕРА руководил Эдуард РАУД.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Уфимец».
Новости партнеров
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" сохранил первое место
- "Луч" не смог забить команде своих бывших капитанов
- "Спартак-Приморье" вновь вышел на первое место
- "Луч" сделал ставку на собственную молодежь
- На "Спартак-Приморье" обрушилась эпидемия
- "Спартак-Приморье" погасил долги по зарплате
- Хоккей: "Адмирал" упустил шанс зацепиться за плей-офф
- "Луч" начал подготовку к весенней части первенства ФНЛ
- "Спартаку-Приморье" не хватало агрессии
- Чемпионат мира, который пройдет во Владивостоке, презентовали в Давосе
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" сохранил первое место
- Определены победители ледового велоралли "Тур острова Папенберга"
- "Луч" не смог забить команде своих бывших капитанов
- "Спартак-Приморье" вновь вышел на первое место
- "Луч" сделал ставку на собственную молодежь
- На "Спартак-Приморье" обрушилась эпидемия
- "Спартак-Приморье" погасил долги по зарплате
- Хоккей: "Адмирал" упустил шанс зацепиться за плей-офф
- "Луч" начал подготовку к весенней части первенства ФНЛ
- "Спартаку-Приморье" не хватало агрессии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Бегущих из Северной Кореи от коронавируса будут эвакуировать через Владивосток
- Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у троих россиян с Diamond Princess
- В Приморье запахло удобрениями и юанями
- Роспотребнадзор в Приморье обнародовал результаты проверки пассажиров с Diamond Princess
- Олигарх назвал реальную ставку ипотеки в России
- Бизнес-Премия Приморского края достанется лучшим
- Россиянам после 40 лет дадут лишний выходной
- Генпрокуратура смягчилась к экс-мэру Владивостока почти на два миллиарда рублей
- Корея становится недоступной
- Прокурору в Приморье заплатят за обвинения в коррупции