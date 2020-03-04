"Спартак-Приморье" сохранил первое место

На Сахалине отстранили Эдуарда Сандлера

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 3 марта. Уфа. «Уфимец» (Уфа) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 76:86 (24:27, 17:20, 19:20, 16:19)

«Уфимец»: Герасименко – 21 очко, Кондаков – 12, Исаков – 11 (6 подборов), Новиков – 8 (6 подборов), Зверев – 6 (8 подборов), Ионов – 5.

«Спартак-Приморье»: Захаров – 17 очков (9 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Щербенев – 17 (2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Шелекето – 13 (2 перехвата), Вздыхалкин – 10 (5 подборов, 2 передачи), Курцевич – 8 (5 подборов, 1 передача, 1 блокшот), Писклов – 7 (3 подбора, 2 передачи), Митчелл – 7 (2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата), Зверков – 6 (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Пилипчук – 1 (1 подбор).

«Спартак-Приморье» одержал самую крупную победу в этом сезоне и вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги после того как «Самара» уступила 84:92 в матче против «Руны-Баскет» в Москве. До этого волжане не проигрывали два месяца.

Бывший спартаковец Глеб ГЕРАСИМЕНКО набрал все свои очки из-за дуги, реализовав 7 из 8 трехочковых бросков. В составе «Спартака-Приморье» на площадке впервые после травмы поячвился Квамейн МИТЧЕЛЛ. Лучший на сегодня игрок красно-белых отыграл почти 20 минут, реализовав лишь 3 из 9 бросков, в том числе смазал оба трехочковых.

Дмитрий ИВАНОВ, главный тренер БК «Уфимец»:

- Допустили много ошибок, и команда соперника воспользовалась этим. Они убегали в отрыв, забивали легкие мячи. В позиционной защите мы более или менее справлялись. Мы знали, что «Спартак-Приморье» играет в быстрый баскетбол, быстро переводит мяч на нашу сторону. Но не получилось.

Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Тяжелая игра. Думаю, болельщикам было интересно, интрига сохранялась до последних минут. Спасибо нашим парням за то, что вытерпели. Но и стоит отдать должное сопернику, «Уфимец» хорошее сопротивление нам сегодня оказал. Эта команда всегда показывает хороший процент с дистанции, мы к этому готовились. Наших парней мы, наоборот, призывали не сбиваться на трехочковые атаки, а идти «вниз». Когда мы проходили в «краску», все у нас получалось, как только сбивались на трехочковые, соперник нас сразу догонял.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Самаре 6 марта. Матч начнется в 18:00 мск (01:00 вво).

«Самара» на своей площадке обыграла «Восток-65» 80:66. Игрой сахалинской команды после скандального отстранения Эдуарда САНДЛЕРА руководил Эдуард РАУД.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Уфимец».