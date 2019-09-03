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В рамках ВЭФ "Луч" сыграет с японскими студентами
Матч планирует посетить министр спорта
4 сентября в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится международный футбольный матч - местный «Луч» примет японскую команду «Кобальт Осака», выступающую во втором по силе дивизионе региональной лиги Kansai. Начало в 19 часов, вход свободный.
В качестве почетного гостя матч планирует посетить министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ.
Пресс-служба «Луча» отмечает, что студенческий статус соперника не должен смущать. Студенческая сборная Японии по футболу стала победительницей Универсиады-2019, которая проходила в Неаполе. В финале турнира японская команда одержала победу над командой Бразилии со счетом 4:1.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФК «Луч»
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