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Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов
Но по старым еще не рассчитался
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеют финансовых задолженностей на старте сезона-2019/20, сообщил президент лиги Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО.
«Мы в этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах, у нас абсолютно нет долгов. К ситуации в «Адмирале» мы относимся спокойно, потому что некоторые судебные дела продолжаются», - сказал функционер.
Хоккейный клуб «Адмирал» занимает последнюю строчку в рейтинге эффективности клубов КХЛ, имеет финансовые задолженности перед сотрудниками за прошлые годы.
Отметим, что подопечные Сергея СВЕТЛОВА закончили серию предсезонных матчей третьей победой подряд. 3 сентября наша команда сыграет в Нур-Султане с «Барысом». Начало встречи в 16:30 (мск), 23:30 (вдк).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Адмирал"
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