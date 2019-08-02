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Хоккей: "Адмирал" пройдет проверку ЦСКА
Команда из Владивостока продолжает подготовку к сезону в Москве
«Адмирал» прибыл в подмосковные Мытищи, где у команды запланирован второй учебно-тренировочный сбор. 6 и 7 августа «моряки» проведут две встречи с обладателем Кубка Гагарина – ЦСКА. Обе игры пройдут на льду ЦСКА Арены. 6 августа начало игры в 17:00, 7 августа в 13:00.
Как сообщает официальный сайт клуба, в Москву отправились следующие игроки:
голкиперы: Иван Веремчук, Антон Красоткин, Юхо Олкинуора;
защитники: Адам Альмквист, Никита Бобряшов, Кирилл Дьяков, Руслан Ибатуллин, Станислав Калашников, Юрий Козловский, Шон Лалонд, Степан Островский, Александр Угольников;
нападающие: Мартин Бакош, Денис Вихарев, Кирилл Воронин, Глеб Зайцев, Константин Глазачев, Александр Дельнов, Кирилл Кожевников, Александр Коннов, Иван Лапшин, Иван Лисин, Олег Ломако, Александр Мерескин, Юрий Петров, Дмитрий Сидляров, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Маркус Юнг.
Защитник Иван Мищенко присоединится к команде в Москве после возвращения из Олимпийской сборной России.
Защитники Александр Родионов и Тимур Ахияров убыли в расположение ангарского «Ермака» согласно договору о сотрудничестве между клубами и примут участие в предсезонном турнире в городе Пекин.
Находившиеся на просмотре голкипер Михаил Боярчук, нападающие Алексей Ткачук и Михаил Климчук продолжат карьеру в других клубах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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