Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" набрал победный ход
Баскетбольная команда везет во Владивосток еще один кубок
Баскетбольнаый клуб «Спартак-Приморье» одержал три победы в трех матчах и занял первое место на предсезонном Кубке Дружбы в Ярославле. Это уже второй триумф красно-белых в межсезонье. Ранее «Спартак-Приморье» одержал пять в пяти матчах в Ижевске и стал победителем предсезонного турнира на призы завода «Купол».
12 октября «Спартак-Приморье» стартует в регулярном первенстве Суперлиги – Первый дивизион домашним поединком против московской «Руны-Баскет», дебютанта турнира.
Ярославль. Положение команд:
1. «Спартак-Приморье» - 6 очков (3 победы/0 поражений)
2. «Буревестник» - 5 (2/1)
3. «Восток-65» - 4 (1/2)
4. «Университет-Югра» - 3 (0/3)
Результаты игр:
27.09.2019 «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 80:103 (17:27, 24:28, 16:32, 23:16)
«Спартак-Приморье»: Торопов - 24 очка (5 подборов), Шелекето - 18 (1 подбор, 3 передачи, 1 перехват), Митчелл - 16 (3 подбора, 10 передач, 4 перехвата), Захаров - 14 (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Вздыхалкин - 13 (2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Щербенев - 8 (3 передачи, 1 перехват), Курцевич - 5 (3 подбора, 1 передача), Зверков - 4 (4 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Пилипчук - 1 (1 подбор), Форналев.
28.09.2019 «Буревестник» (Ярославль) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 71:92 (20:31, 20:17, 20:22, 11:22)
«Спартак-Приморье»: Шелекето - 19 очков (10 подборов, 4 передачи, 1 перехват), Митчелл - 14 (2 подбора, 3 передачи, 3 перехвата), Захаров - 13 (4 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Щербенев - 10 (1 подбор, 3 передачи, 1 перехват), Вздыхалкин - 9 (3 подбора, 1 перехват), Торопов - 8 (7 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Зверков - 8 (3 подбора), Пилипчук - 6 (1 передача), Курцевич - 5 (2 подбора, 1 перехват), Джитте (2 подбора).
29.09.2019 «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Восток-65» (Южно-Сахалинск) 91:78 (23:26, 24:13, 19:17, 25:22)
«Спартак-Приморье»: Зверков - 20 очков (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Захаров - 20 (6 подборов, 2 перехвата), Вздыхалкин - 15 (3 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Митчелл - 11 (3 подбора, 8 передач, 2 перехвата), Курцевич - 7 (2 передачи, 1 блокшот), Шелекето - 6 (1 подбор, 2 передачи, 1 блокшот), Торопов - 4 (3 побора, 2 передачи), Щербенев - 3 (1 подбор, 3 передачи), Пилипчук - 3 (1 подбор, 1 перехват), Джитте - 2 (3 подбора).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" набрал победный ход
- "Луч" летит в Чечню
- "Динамо" сыграет с "Лучом" основным составом
- Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение
- "Спартак-Приморье" получил 50 тыс. рублей за победу
- "Адмирал" разобрался с трактористами
- "Спартак-Приморье" везет медали из Латвии
- В рамках ВЭФ "Луч" сыграет с японскими студентами
- Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов
- Дальневосточное дерби без мата
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" набрал победный ход
- "Луч" летит в Чечню
- "Динамо" сыграет с "Лучом" основным составом
- Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение
- "Спартак-Приморье" получил 50 тыс. рублей за победу
- "Адмирал" разобрался с трактористами
- "Спартак-Приморье" везет медали из Латвии
- В рамках ВЭФ "Луч" сыграет с японскими студентами
- Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов
- Дальневосточное дерби без мата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На одном из крупнейших предприятий Приморского края сократят сотни человек
- Известный олигарх может лишиться угольного порта в Находке
- Всемирный фонд дикой природы зовет присоединиться к колонне в День тигра
- "Ваше правительство делает на Дальнем Востоке очень много того, что делать не надо. И очень мало того, что делать нужно"
- Аэропорт Хабаровск празднует новоселье
- Дальневосточники пристегивают ремни
- Бизнес только в сентябре выставит за ворота десятки тысяч россиян
- Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку
- В Приморье и на Дальнем Востоке предлагают зарплату выше ожиданий соискателей
- Дальневосточники делят угольный пирог