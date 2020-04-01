Фетисов хочет спасти "Адмирал"

Он предлагает выплатить клуб из Владивостока основную часть денег из общего бюджета лиги, какую-то часть добавить от спонсоров

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна помочь хоккейному клуба «Адмирал», чтобы он смог продолжить выступление в турнире, заявил депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав ФЕСТИСОВ, чье имя украшает ледовую арену приморского клуба. Ранее министерство спорта Приморского края заявило, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией приостановило заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах края в сезоне 2020-2021.

«Рано или поздно пандемия закончится, и люди будут возвращаться к нормальной жизни. Спорт, культурные мероприятия - это часть развития общества, - сказал г-н Фетисов ТАСС. - Если подобное происходит в НХЛ, с которой мы якобы конкурируем, то лига находит средства, чтобы команда не умерла. У нас же таким образом на год выбывал «Спартак», сейчас второй случай. Лига должна брать на себя ответственность, для чего она нам тогда. Я всегда говорил, что финансировать из бюджета профессиональные команды неправильно, для этого надо находить деньги в бизнесе. Стоит возвратиться к словам о том, что большие корпорации с государственным участием должны спонсировать не один какой-то клуб, а лигу, которая в равных долях должна выделять деньги и дать дополнительный финансовый ресурс тем спонсорам, которые находятся на тех территориях. То есть нужно выплатить основную часть денег, которая стабилизирует ситуацию, из общего бюджета лиги, а какую-то часть можно дополнить от спонсоров», - добавил он.

В данный момент часть команд (хоккейный «Адмирал» и волейбольная «Приморочка») уже завершила регулярные чемпионаты, другие (футбольный «Луч», баскетбольный «Спартак-Приморье») ушли на вынужденные каникулы.

По данным минспорта Приморья, в КХЛ команда «Адмирал» в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.

Хоккейный клуб «Адмирал» был создан накануне сезона КХЛ 2013/14. В последние годы основным спонсором клуба является ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO). В сезоне 2019-2020 «Адмирал» занял последнее место занял последнее место в зоне «Восток» КХЛ, что является худшим результатом в истории команды.

Отметим, что «Адмирал» по большому счету так и не стал для Владивостока близким и родным. На первые матчи команды достать билеты было практически невозможно, несмотря на то, что цены на них были одни из самых высоких в лиге. Однако, после того как ажиотаж прошел, а команды так и не смогла выбраться на высокие позиции, «Фетисов-Арена» стала заполняться наполовину.

По большому счету, слова г-на Фетисова ничто иное как популистские заявления. Понятно, что в нынешних непростых условиях КХЛ не будет спасать клуб из Владивостока, а лучше сохранит куда более известные коллективы. Спасти «Адмирал» может только президент Владимир ПУТИН, с чьей легкой руки, собственно, и появился самый восточный российский клуб КХЛ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ХК «Адмирал»