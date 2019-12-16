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На матчах "Луча" будут разносить пиво
Сегодня на трибунах доступны только чай и кока-кола
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить продажу пива на стадионах. Авторами инициативы, внесенной в июле 2019 года, стали вице-спикер Госдумы Игорь ЛЕБЕДЕВ и депутат Дмитрий СВИЩЕВ (ЛДПР).
Согласно пояснительной записке к документу, он разрешает розничную продажу пива и напитков на его основе организациями и индивидуальными предпринимателями на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий во время официальных футбольных матчей, за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий.
Законопроект обязывает организаторов физкультурных и спортивных мероприятий направлять средства от реализации пива на финансирование развития профессионального и детско-юношеского спорта.
Правительство РФ в своем официальном отзыве поддержало законопроект.
«Луч» ушел на зимний перерыв на 15-ом месте в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После замены главного тренера Рустема ХУЗИНА на Валерия ПЕТРАКОВА клуб из Владивостока сумел одержать две выездные победы в Москве и покинул зону вылета. Весеннюю часть турнира «Луч» начнет 9 марта на выезде против «Чайки» (Песчанокопское).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФК «Луч»
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