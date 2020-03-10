"Луч" начал борьбу за выживание

Команда Валерия Петракова сыграла вничью на выезде с «Чайкой»

Футбол. 9 марта. 26 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Песчанокопское. Стадион «Центральный имени И. П. Чайка», 1175 зрителей. «Чайка» (Песчанокопское) – «Луч» (Владивосток) - 1:1 (0:1). Голы: Безденежных (78) - Акопян (30).

«Чайка»: Киселев, Чистяков (Гогличидзе, 86), Вяткин, Тумасян, Кулик, Безденежных, Леонтьев, Павленко, Белоус (Хохлачев, 68), Коротаев (Текучев,64), Машнев (Подбельцев, 76).

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, С.Пономаренко, Стеклов, Саламатов (Калугин, 88), Акопян (Постухов, 86), Кротов, Белунов (Васильев, 84), Гордиенко, Кутьин (Руденко, 75).

Многочисленные кадровые потери вынудили главного тренера приморцев Валерия ПЕТРАКОВА выпустить на поле молодежь - с первых минут появились воспитанники центра подготовки Сетрак АКОПЯН и Никита БЕЛУНОВ. Акопян, в итоге, стал автором первого мяча желто-синих после «перезагрузки», зарядив из-за пределов штрафной над руками КИСЕЛЕВА прямиком под перекладину. Во втором тайме хозяева ожидаемо пошли вперед. После навеса с правого фланга наносил удар в упор потерянный защитниками ХОХАЧЕВ, наш вратарь Александр КОТЛЯРОВ сумел среагировать и смахнуть мяч с линии ворот, но на добивание первым успел БЕЗДЕНЕЖНЫХ. 1:1 – хорошее начало.

Магомед АДИЕВ, главный тренер ФК «Чайка»:

- Я не ожидал другой игры. Еще до матча я говорил, что первые игры сложные и специфические. Это не только наша игра. Посмотрите на результаты. Все натужные. Это не оправдание. Три месяца игроки были без официальных матчей. Официальный матч это другая психология. Результат нас не устраивает. Первый тайм в актив не занесу, но даже при такой игре мы имели моменты. Во втором тайме изменили схему и взвинтили темп и могли забить больше.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер ФК «Луч»:

- Немножко перестроили игру, а у ребят стало другое отношение к футболу. Понятно, в какую ситуацию мы попали, что на подготовку было 20 дней. Все что смогли сделать, то и сделали. Нас хватило на 60 минут. Было тяжело сдерживать соперника. Но я доволен ребятами и результатом. На поле была команда, и никто не выпадал. Играли и молодые ребята, причем один даже гол забил. Многое будет зависеть от ребят. Нам пару игр нужно, чтобы прийти в оптимальное состояние. Будем стараться сохранить прописку.

По итогам 26 тура «Луч» сохранил за собой спасительное 15-ое место. На счету приморцев 27 очков, у «Спартака-2» - 26, у «Енисея» - 25.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФНЛ.



