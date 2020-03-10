www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.52 р. 100 JPY: 63.78 р.
EUR: 75.84 р. 10 CNY: 97.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч" начал борьбу за выживание

10 Марта 2020, 10:44 | В России

Команда Валерия Петракова сыграла вничью на выезде с «Чайкой»

Футбол. 9 марта. 26 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Песчанокопское. Стадион «Центральный имени И. П. Чайка», 1175 зрителей. «Чайка» (Песчанокопское) – «Луч» (Владивосток) - 1:1 (0:1). Голы: Безденежных (78) - Акопян (30).

«Чайка»: Киселев, Чистяков (Гогличидзе, 86), Вяткин, Тумасян, Кулик, Безденежных, Леонтьев, Павленко, Белоус (Хохлачев, 68), Коротаев (Текучев,64), Машнев (Подбельцев, 76).

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, С.Пономаренко, Стеклов, Саламатов (Калугин, 88), Акопян (Постухов, 86), Кротов, Белунов (Васильев, 84), Гордиенко, Кутьин (Руденко, 75).

Многочисленные кадровые потери вынудили главного тренера приморцев Валерия ПЕТРАКОВА выпустить на поле молодежь - с первых минут появились воспитанники центра подготовки Сетрак АКОПЯН и Никита БЕЛУНОВ. Акопян, в итоге, стал автором первого мяча желто-синих после «перезагрузки», зарядив из-за пределов штрафной над руками КИСЕЛЕВА прямиком под перекладину. Во втором тайме хозяева ожидаемо пошли вперед. После навеса с правого фланга наносил удар в упор потерянный защитниками ХОХАЧЕВ, наш вратарь Александр КОТЛЯРОВ сумел среагировать и смахнуть мяч с линии ворот, но на добивание первым успел БЕЗДЕНЕЖНЫХ. 1:1 – хорошее начало.

Магомед АДИЕВ, главный тренер ФК «Чайка»:

- Я не ожидал другой игры. Еще до матча я говорил, что первые игры сложные и специфические. Это не только наша игра. Посмотрите на результаты. Все натужные. Это не оправдание. Три месяца игроки были без официальных матчей. Официальный матч это другая психология. Результат нас не устраивает. Первый тайм в актив не занесу, но даже при такой игре мы имели моменты. Во втором тайме изменили схему и взвинтили темп и могли забить больше.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер ФК «Луч»:

- Немножко перестроили игру, а у ребят стало другое отношение к футболу. Понятно, в какую ситуацию мы попали, что на подготовку было 20 дней. Все что смогли сделать, то и сделали. Нас хватило на 60 минут. Было тяжело сдерживать соперника. Но я доволен ребятами и результатом. На поле была команда, и никто не выпадал. Играли и молодые ребята, причем один даже гол забил. Многое будет зависеть от ребят. Нам пару игр нужно, чтобы прийти в оптимальное состояние. Будем стараться сохранить прописку.

По итогам 26 тура «Луч» сохранил за собой спасительное 15-ое место. На счету приморцев 27 очков, у «Спартака-2» - 26, у «Енисея» - 25.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФНЛ.


 
Автор:
Теги: спорт  "Луч"  Валерий Петраков  футбол  победа 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]