Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч" начал борьбу за выживание
Команда Валерия Петракова сыграла вничью на выезде с «Чайкой»
Футбол. 9 марта. 26 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Песчанокопское. Стадион «Центральный имени И. П. Чайка», 1175 зрителей. «Чайка» (Песчанокопское) – «Луч» (Владивосток) - 1:1 (0:1). Голы: Безденежных (78) - Акопян (30).
«Чайка»: Киселев, Чистяков (Гогличидзе, 86), Вяткин, Тумасян, Кулик, Безденежных, Леонтьев, Павленко, Белоус (Хохлачев, 68), Коротаев (Текучев,64), Машнев (Подбельцев, 76).
«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, С.Пономаренко, Стеклов, Саламатов (Калугин, 88), Акопян (Постухов, 86), Кротов, Белунов (Васильев, 84), Гордиенко, Кутьин (Руденко, 75).
Многочисленные кадровые потери вынудили главного тренера приморцев Валерия ПЕТРАКОВА выпустить на поле молодежь - с первых минут появились воспитанники центра подготовки Сетрак АКОПЯН и Никита БЕЛУНОВ. Акопян, в итоге, стал автором первого мяча желто-синих после «перезагрузки», зарядив из-за пределов штрафной над руками КИСЕЛЕВА прямиком под перекладину. Во втором тайме хозяева ожидаемо пошли вперед. После навеса с правого фланга наносил удар в упор потерянный защитниками ХОХАЧЕВ, наш вратарь Александр КОТЛЯРОВ сумел среагировать и смахнуть мяч с линии ворот, но на добивание первым успел БЕЗДЕНЕЖНЫХ. 1:1 – хорошее начало.
Магомед АДИЕВ, главный тренер ФК «Чайка»:
- Я не ожидал другой игры. Еще до матча я говорил, что первые игры сложные и специфические. Это не только наша игра. Посмотрите на результаты. Все натужные. Это не оправдание. Три месяца игроки были без официальных матчей. Официальный матч это другая психология. Результат нас не устраивает. Первый тайм в актив не занесу, но даже при такой игре мы имели моменты. Во втором тайме изменили схему и взвинтили темп и могли забить больше.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер ФК «Луч»:
- Немножко перестроили игру, а у ребят стало другое отношение к футболу. Понятно, в какую ситуацию мы попали, что на подготовку было 20 дней. Все что смогли сделать, то и сделали. Нас хватило на 60 минут. Было тяжело сдерживать соперника. Но я доволен ребятами и результатом. На поле была команда, и никто не выпадал. Играли и молодые ребята, причем один даже гол забил. Многое будет зависеть от ребят. Нам пару игр нужно, чтобы прийти в оптимальное состояние. Будем стараться сохранить прописку.
По итогам 26 тура «Луч» сохранил за собой спасительное 15-ое место. На счету приморцев 27 очков, у «Спартака-2» - 26, у «Енисея» - 25.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФНЛ.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Луч" начал борьбу за выживание
- На матчах "Луча" будут разносить пиво
- Что ждет "Луч-Энергию" в следующем сезоне ФНЛ?
- Иван Штыль выиграл два "золота" Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
- Путин сыграл в футбол прямо в Кремле (видео)
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Ученые из МГУ выяснили, почему наши футболисты плохо играют в футбол
- В Сочи завершилась зимняя Сбербанкиада
- Правительство сократило расходы на подготовку к ЧМ-2018 более чем на 6 млрд рублей
- Цену номера в отелях страны на время ЧМ-2018 по футболу ограничили 700 тыс. руб. в сутки
Новости раздела
- "Луч" начал борьбу за выживание
- На матчах "Луча" будут разносить пиво
- Россия вышла в ¼ финала ЧМ-2018
- Что ждет "Луч-Энергию" в следующем сезоне ФНЛ?
- Иван Штыль выиграл два "золота" Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
- Американцы помогают рублю, как только могут
- Лжесайты по продаже билетов на ЧМ-2018 будут заблокированы
- Путин сыграл в футбол прямо в Кремле (видео)
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Ученые из МГУ выяснили, почему наши футболисты плохо играют в футбол
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Разочарован в бизнесе, но надежды не потерял
- FESCO возглавит новый президент
- Газа на всех не хватает
- Рустам Исмаилов: Даже мне было сложно снять у вас квартиру - "мы узбекам не сдаем"...
- Выгрызая зубами каждый доллар
- Туротрасль просит сделать прививку от коронавируса
- Самолет, вылетевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку в Хабаровске
- ЖСК "Остров": Остров миллиардеров
- "В здании аэровокзала сильно пахло спиртом…" - туристы
- Порт "Мечела" в Приморье напугали