Победители Уимблдона

“Уимблдон” - особенный турнир. Во-первых, это старейший из турниров “Большого Шлема”. Первый чемпионат Всеанглийского клуба крокета и лаун-тенниса прошел в 1877 году. С тех пор соревнования прерывались только на время Первой и Второй мировых войн. Вплоть до 1968 года за титул боролись любители, но в конце 60-ых стало очевидно, что давно пора открыть корты “Уимблдона” для профессионалов. Во-вторых, это самый традиционный из существующих чемпионатов. На “Уимблдоне” играют только на травяных кортах, строго соблюдают дресс-код и даже к спонсорскому пулу относятся чрезвычайно скрупулезно. В этом тексте вспомним всех победителей этого необычного турнира в мужском разряде с 1968 года.

Род Лейвер

Австралиец Род Лейвер стал первым победителем “Уимблдона” в Открытой эре. Стоит сказать, что он побеждал на травяных кортах еще в любительские времена. Впервые Лейвер оказался сильнее других в 1961, а в 1962 повторил свой успех. В новой эпохе австралиец тоже выстрелил дуплетом. В 1968 в финале он переиграл своего соотечественника Тони Роча 3:0 по сетам. А в 1969 расправился с другим австралийцем Джоном Ньюкомбом (3:1).

Джон Ньюкомб

Ньюкомб стал последним победителем “Уимблдона” во времена любителей. Стоит сказать, что австралийцы исторически очень успешны на травяных кортах вблизи Лондона. “Золотыми” для них были любительские времена. Если тогда принимали ставки на теннис, то именно спортсмены из этой страны должны были быть в числе фаворитов. С 1907 года австралийские мужчины одержали 21 победу на “Уимблдоне”, по этому показателю они уступают только спортсменам из США (33 победы) и Великобритании (37 побед). Во времена профессионалов Джон Ньюкомб завоевал два титула подряд, в 1970 и 1971 годах. Сперва в финале он обыграл еще одного австралийца Кена Розуолла (3:2), а спустя год с тем же счетом оказался сильней амерканца Стэна Смита.

Стэн Смит

В 1972 году Смит всё-таки добрался до победы на “Уимблдоне”. В финале он с большим трудом справился с румынским теннисистом Илие Настасе (3:2). Годом ранее Стэн Смит выиграл Открытый чемпионат США. Кстати, именно в честь этого спортсмена названа одна из самых известных моделей кроссовок от Adidas.

Ян Кодеш

Следующим чемпионом “Уимблдона” стал Ян Кодеш из Чехословакии. В финале он обыграл Александра Метревели из Советского Союза со счетом 3:0. Стоит сказать, что победители “Уимблдона” из Чехии или Словакии пока не появились, поэтому Кодеш остается самым успешным спортсменом этих двух стран на травяных кортах до сих пор.

Джимми Коннорс

Американский теннисист в 1974 оказался сильней Кена Розуолла в трех сетах. Кстати, он является рекордсменом по количеству выигранных турниров. Всего на счету Коннорса 120 побед в различных соревнованиях. Две из них были добыты на “Уимблдоне”. Через 8 лет после первого триумфа Джимми Коннорс в финале переиграл своего соотечественника Джона Макинроя в пяти сетах.

Артур Эш

Американец Эш стал первым темнокожим теннисистом, которому удалось добиться больших успехов. За свою карьеру он выиграл три турнира “Большого Шлема”. Сперва были успехи на Australian Open и USA Open, а победа на “Уимблдоне” в 1975 году стала просто вишенкой на торте. В финале Артур Эш расправился с Джимми Коннорсом (3:1).

Бьорн Борг

С 1976 по 1980 годы лучшим на “Уимблдоне” был шведский теннисист Бьорн Борг. Он выиграл турнир 5 раз подряд. В своем первом финале он обыграл румына Илие Настасе в трех партиях, а в четырех последующих играл против американцев. Дважды Борг обыгрывал Джимми Коннорса, по разу Роско Таннера и Джона Макинроя.

Джон Макинрой

Начало 80-ых на “Уимблдоне” стало эпохой Джона Макинроя. Американец вышел в четыре финала подряд, три из которых он выиграл. Именно Макинрой в 1981 году прервал гегемонию шведа Бьорна Борга. В 1983 он в трех сетах расправился с австралийцем Крисом Льюисом, а в 1984 оказался сильней Джимми Коннорса (3:0).

Борис Беккер

Вторая половина 80-х на травяных кортах вблизи Лондона прошла под немецким флагом. Борис Беккер, представлявший Германию, в 1985 году стал самым молодым победителем “Уимблдона” в истории. На момент финала против Кевина Каррена ему было 17 лет. При этом юный теннисист доказал, что его титул не был случайным, одержав победу и в 1986. На этот раз в финале был обыгран Иван Лендл (3:0). В 1989 повзрослевший Беккер и в третий раз выиграл “Уимблдон”, победив Стефана Эдберга в трех партиях.

Пэт Кэш

В 1987 году Пэт Кэш ненадолго вернул австралийскому теннису славу на “Уимблдоне”. В его карьере это была единственная победа на турнирах “Большого Шлема”. В финале он расправился с Иваном Лендлом.

Стефан Эдберг

Швед Эдберг не добился на кортах “Уимблдона” успехов, которые можно было бы сравнить с успехами Бьорна Борга, но две победы в его коллекции наград есть. Эдберг три года подряд выходил в финалы турнира. В 1988 он обыграл Беккера, а через год проиграл ему же. В 1990 Эдберг завершил свое соперничество с немцем на “Уимблдоне” сложной победой в пяти сетах.

Михаэль Штих

В 1991 у Бориса Беккера появился конкурент из рядов соотечественников. Михаэль Штих неожиданно добрался до финала “Уимблдона”, в котором обыграл главную теннисную звезду Германии в трех сетах. В дальнейшем у Штиха будут еще финалы “Ролан Гаррос” и USA Open, но в них он уступит.

Андре Агасси

В карьере американца всего 8 побед на турнирах “Большого Шлема”, но “Уимблдон” покорился ему лишь раз. В 1992 году Агасси в упорной борьбе вырвал титул у Горана Иванишевича из Хорватии. Если вы откроете список, в котором победители “Уимблдона” мужчины будут идти друг за другом, то увидите, что Агасси открыл целую американскую эру на английском турнире.

Пит Сампрас

Следом за Агасси триумфатором “Уимблдона” стал американец Пит Сампрас. С 1993 по 2000 год он 7 раз добирался до финала. В решающих матчах Сампрас ни разу не уступил. Его соперниками в этот период были Курье, Иванишевич, Беккер, Пьолин, Агасси и Рафтер. Стоит сказать, что Сампрас был одним из ярчайших спортсменов своего времени. Ему удавалось удерживать первую строчку рейтинга АТР суммарно в течение рекордных 286 недель. Побить это достижение смог только Роджер Федерер.

Рихард Крайчек

В 1996 году впервые в истории “Уимблдона” титул выиграл нидерландский спортсмен. Им стал Рихард Крайчек, для которого успех в Англии стал единственным на турнирах “Большого Шлема” в карьере. Ранее он добирался до полуфиналов на Australian Open и “Ролан Гаррос”, но не сумел победить. В финале “Уимблдона” Крайчек в трех партиях расправился с Маливаем Вашингтоном.

Горан Иванишевич

До текущего момента Горан Иванишевич остается единственным победителем “Уимблдона” из Хорватии. К своему триумфу он шел долго. До 2001 года, который стал для хорвата счастливым, он потерпел поражения в трех финалах. Битва с Патриком Рафтером за титул была упорной, лишь в пяти сетах удалось выявить сильнейшего.

Ллейтон Хьюитт

Австралиец выиграл трофей в 2002 году, сразившись в финале с аргентинцем Давидом Налбандяном. Игра фактически прошла в одну калитку - 3:0. В дальнейшем Хьюитт ни разу не добирался даже до финалов “Уимблдона”.

Роджер Федерер

В 2003 настала эпоха Маэстро. Швейцарец Роджер Федерер с 2003 по 2009 одержал 6 побед на травяных кортах Уимблдона. Если открыть список “победители Уимблдона по годам”, то в начале двухтысячных там можно встретить заметный красный островок из побед Федерера. Ни Марк Филиппуссис, ни Энди Роддик не смогли его остановить. С первой попытки не вышло и у Рафаэля Надаля. В дальнейшем швейцарец еще дважды становился лучшим на “Уимблдоне”. В 2012 Федерер расправился с Энди Марреем, а в 2017 оказался сильней Марина Чилича.

Рафаэль Надаль

Испанец всегда был большим специалистом по грунтовому покрытию, но и на других турнирах “Большого Шлема” он кое-что показывал. В 2008 году Надаль прервал гегемонию Федерера на “Уимблдоне”, обыграв швейцарца в упорной борьбе (3:2). В 2010 Надаль повторил свой успех в Англии. На этот раз в финале испанец справился с чехом Томашем Бердых в трех сетах.

Новак Джокович

Сербский теннисист в 2008 впервые выиграл турнир “Большого Шлема”. Это был Открытый чемпионат Австралии. В 2011 Джокович добрался и до финала “Уимблдона”, где обыграл Рафаэля Надаля (3:1). В дальнейшем Ноле выигрывал это соревнование еще четыре раза. Джокович в финалах трижды обходил Роджера Федерера и один раз справился с Кевином Андерсоном из ЮАР.

Энди Маррей

В 2013 году британец Энди Маррей выиграл титул при родных трибунах. Его победа стала первой британской победой на “Уимблдоне” с 1936 года. В финале он справился с самим Новаком Джоковичем (3:0). В 2016 Маррей повторил успех, разделавшись в трех сетах с канадцем Милошем Раоничем.

Газета "Золотой Рог", Владивосток