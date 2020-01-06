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Россия не смогла обыграть канадцев в финале чемпионата мира

06 Января 2020, 07:31 | В мире

Наша сборная вела 3:1, но уступила

Сборная России проиграла Канаде  со счетом 4:3 в финале молодежного чемпионата мира-2020. Канадцы по ходу встречи проигрывали со счетом 1:3, но отыгрались и вышли вперед. Для Канады это 18-я победа в истории молодежного чемпионата мира. Россия в 10-й раз осталась с серебром.

В составе победителей по шайбе забросили Дилан Козенс, Коннор Макмайкл, Баррет Хэйтон и Экил Томас. Отметим, что Хэйтон сравнял счет в этом матче. Он стал участником скандала после игры группового турнира, когда не снял шлем во время исполнения российского гимна. В составе сборной России отличились Никита Александров, Григорий Денисенко и Максим Соркин.

Молодежный чемпионат мира. Финал 5 января. Острава. Ostravar Arena. Канада U20 - Россия U20 - 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Голы: Александров — 2 (бол., Замула, Денисенко), 29:37 — 0:1. Козенс — 2 (бол., Велено, Лафренье), 31:01 — 1:1. Денисенко — 3 (Романов), 34:46 — 1:2. Соркин — 1 (Круглов), 48:46 — 1:3. Макмайкл — 5 (Эддисон, Байрам), 49:20 — 2:3. Хейтон — 6 (бол., Эддисон, Лафренье), 51:21 — 3:3. Томас — 1 (Макмайкл), 56:03 — 4:3.

Вратари: Хофер — Мифтахов (57:19 — 58:34, 59:01 — 59:22).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 30 (7+16+7) — 38 (10+14+14).

Судьи: Викман, Хейккинен.

В третьем периоде финального матча судьи не удалили канадца за выброс шайбы за пределы льда, которая попала в камеру. Наш соперник не должен был остаться «три на пять», так как камера считается частью площадки по регламенту турнира.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФХР

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Теги: канада  поражение  хоккей  чемпионат 



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