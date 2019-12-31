Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Адмирал" не попадает в плей-офф
Хоккейный клуб из Владивостока сдался Хабаровску
Хоккейный клуб «Адмирал» уступил в дерби хабаровскому «Амуру» 0:2 и откатился за пределы плей-офф. Главным героем матча стал нападающий гостей Александр ГОРШКОВ, оформивший дубль в ворота своей бывшей команды.
«Жалко, что в этом году крайний матч не в нашу пользу. Хотелось всё-таки при наших болельщиках хорошую игру показать. В целом игра как раз была неплохая. Считаю, что соперник очень хорошо сыграл в обороне. Были хорошие моменты, но что-то у нас хромает реализация. Последнего полшага не хватает. Показалось, что сегодня команде эмоциональности не хватило, характера и желания победить. Соперник хотел этого больше», — цитирует г-на Светлова официальный сайт КХЛ.
Напомним, что перед «Адмиралом» стоит задача выхода в плей-офф и до недавнего времени команда шла по победному графику. Но перед новогодними каникулами что-то пошло не так…
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ХК «Адмирал»
Новости партнеров
Новости тематики
- "Адмирал" не попадает в плей-офф
- Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер
- Приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко
- "Спартак-Приморье" разгромил металлургов
- Для молодёжной команды "Луча" оборудовали новую раздевалку
- Медведев, Рублев и Хачанов встретятся на корте АТР Санкт-Петербург
- Во Владивостоке отменили крупнейшее событие
- Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров
- Молодежная команда "Спартак-Приморье" будет выступать в элите
- В День города во Владивосток прилетел Дин Моран - магистр и бейсболист
Новости раздела
- "Адмирал" не попадает в плей-офф
- Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер
- "Лучу" напишут план спасения
- Приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко
- Олег Кожемяко вручил пояс чемпиона MFP бойцу из Приморья
- Путь к Олимпийским рекордам начинается на спортплощадке
- Определены победители 17-й Бизнес-спартакиады Приморья
- "Спартак-Приморье" разгромил металлургов
- Приморская команда "Восток" подтвердила звание Чемпиона России по спидвею
- Летняя Бизнес-спартакиада Приморья-2019 стартовала во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт
- Крабы зацепились за стапель
- Мостовые извилины
- Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
- Один в пыли не воин
- "Акцент" вносит свой вклад в будущее региона
- "Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"
- "Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку
- "Звездное небо" будет радовать жителей и гостей Владивостока круглый год