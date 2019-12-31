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"Адмирал" не попадает в плей-офф

31 Декабря 2019, 17:59 | Приморье

Хоккейный клуб из Владивостока сдался Хабаровску

Хоккейный клуб «Адмирал» уступил в дерби хабаровскому «Амуру» 0:2 и откатился за пределы плей-офф. Главным героем матча стал нападающий гостей Александр ГОРШКОВ, оформивший дубль в ворота своей бывшей команды.

«Жалко, что в этом году крайний матч не в нашу пользу. Хотелось всё-таки при наших болельщиках хорошую игру показать. В целом игра как раз была неплохая. Считаю, что соперник очень хорошо сыграл в обороне. Были хорошие моменты, но что-то у нас хромает реализация. Последнего полшага не хватает. Показалось, что сегодня команде эмоциональности не хватило, характера и желания победить. Соперник хотел этого больше», — цитирует г-на Светлова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что перед «Адмиралом» стоит задача выхода в плей-офф и до недавнего времени команда шла по победному графику. Но перед новогодними каникулами что-то пошло не так…

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ХК «Адмирал»


 

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