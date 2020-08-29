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Приморцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают заняться спортом

29 Августа 2020, 16:46 | Приморье

В Центре адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края начались тренировки

В спорткомплексе «Чемпион-2» во Владивостоке занятия бадминтоном проводят спортсмены с нарушением слуха и поражением опорно-двигательного аппарата. По словам директора Центра адаптивного спорта Александра Цыбульского, среди тренирующихся есть как призеры всероссийских турниров, так и новички.

«Главная наша цель – привлекать как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья для занятий спортом. Занятия проводятся бесплатно, мы развиваем многие виды спорта: баскетбол и регби на колясках, футбол, настольный теннис, плавание и другие. Приглашаем на тренировки всех желающих», – сообщил Александр Цыбульский.

Приморские бадминтонисты занимаются под руководством опытных и квалифицированных тренеров краевого Центра адаптивного спорта – Антона Кокарева и Дарьи Семеновой, и уже добиваются стабильных результатов на всероссийском уровне.

Например, трехкратный призер Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Акневский начал заниматься спортом несколько лет назад, чтобы просто поддерживать хорошую физическую форму.

«Занимался плаванием, переплывал Амурский залив в 2016 году, потом увлекся баскетболом на колясках, но затем снова решил сменить вид спорта – стал заниматься бадминтоном и добился успеха. Тренируемся три раза в неделю вместе с тренером, инвентарь нам приобретает Центр адаптивного спорта: хорошие ракетки и профессиональные воланы, а сейчас заказали хорошую профессиональную спортивную коляску в Испании. На тренировках отрабатываем удары, учимся передвигаться на площадке», – рассказал спортсмен.

Еще одна титулованная представительница Центра адаптивного спорта – 15-летняя спортсменка из Уссурийска Ирина Топычканова – в прошлом году выиграла на первенстве России среди спортсменов с нарушением слуха золотую медаль в смешанном парном разряде, серебряную – в женской паре, бронзовую – в женском одиночном разряде, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

«Провела дома четыре месяца, когда был объявлен режим самоизоляции, старалась заниматься самостоятельно. Очень обрадовалась, что сейчас начались тренировки в зале, пытаюсь набрать форму, чтобы принять участие в чемпионате России в Нижнем Новгороде», – рассказала Ирина Топычканова.

Как подчеркнул директор центра Александр Цыбульский, большим достижением стало включение в этом году в перечень базовых видов спорта Приморского края спорт глухих.

«Из федерального бюджета будет направлено дополнительное финансирование для развития трех направлений спорта глухих – плавания, бадминтона и тхэквондо. Кроме того, мы планируем открыть новые секции в муниципальных образованиях», – отметил руководитель центра.

В настоящее время региональным Центром адаптивного спорта организованы занятия людей с ограниченными возможностями здоровья в Лесозаводске, Черниговке, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Пограничном, Шкотово, Уссурийске, Артеме, Владивостоке.

Напомним, в Приморье с 2017 года работает краевое учреждение «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», которое осуществляет спортивную подготовку четырех групп людей с ограниченными возможностями здоровья: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих.

Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно заниматься лечебной физкультурой и несколькими видами спорта: баскетболом, регби и танцами на колясках, бочча, бадминтоном, настольным теннисом, легкой атлетикой, парусным спортом, греблей, плаванием, мини-футболом, голболом, стрельбой из лука, а также пауэрлифтингом.

Дополнительная информация по телефонам: 8(423) 246-96-10, 8 (914) 702-84-45, на официальном сайте.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: бадминтон  ограниченные возможности  спорткомплекс  баскетбол на колясках  спорт 



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