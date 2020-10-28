www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.46 р. 100 JPY: 72.97 р.
EUR: 90.36 р. 10 CNY: 11.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Знай наших!
Распечатать

Футболисты с энтузиазмом приняли решение "Терминала Астафьева" поддержать ФК "Океан"

28 Октября 2020, 12:40 | Приморье

АО «Терминал Астафьева» стал генеральным спонсором находкинского футбольного клуба «Океан». Эту новость с радостью восприняли не только в Приморье, но и в Санкт-Петербурге. В северной столице сейчас живёт один из самых титулованных воспитанников клуба Виктор Файзулин.

Футболист обладает множеством титулов: трижды чемпион России, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА в составе питерского «Зенита». На поле он впервые вышел в 18 лет в составе «взрослого» «Океана». После юношу пригласили в хабаровский «СКА-Энергия». Через два года он уже играл в составе клуба «Спартак-Нальчик» из премьер-лиги, ещё через год спортсмена пригласили в легендарный питерский «Зенит». Виктор Файзулин даже вошёл в состав сборной страны. И базу для всех этих достижений заложили именно в находкинском «Океане». И если бы дальнейшему развитию карьеры не помешала травма, футболист мог бы добиться гораздо большего.

Спортсмен до сих пор держит связь с малой родиной и следит за жизнью родного клуба. По его мнению, решение АО «Терминал Астафьева» поддержать местных спортсменов имеет большое значение для всего города.

- Мне кажется, футбол в Находке - это какая-то своего рода религия. Когда «Океан» играл - это был праздник. Весь город «на ушах» стоял! На стадионе собирались до 10 тысяч болельщиков. И фанатское движение было активным. Я, кстати, помню тот матч, когда «Океан» разгромил ЦСКА, летом 1992-го. Мне было всего шесть лет, и это был мой первый поход на стадион, отец с собой взял на игру. А потом, осенью, когда «Океан» победил «Зенит», тоже. Я ведь совсем ребёнок ещё был, но впечатления были такие, что до сих пор помню те эмоции от игр «Океана». Незабываемо! - рассказал футболист.

Файзулин признаёт, что в воспитании молодых спортсменов необходима система, возможность перенимать опыт у профессиональных футболистов.

- Понятно, что когда ты ещё мальчишка, тебе всего 9-10 лет, то ещё не знаешь свой уровень. Ты просто получаешь удовольствие, ты, играя в футбол, наслаждаешься игрой. Понимание приходит лет в 15-16, когда ты чувствуешь, что уже что-то можешь. Уже хочешь большего. Но если нет своей, городской команды, то ребята, нацеленные на профессиональную карьеру, вынуждены уезжать из Находки туда, где большой футбол есть. Но это же неправильно! - считает Файзулин.

За успехами команды спортсмен следит до сих пор. Многие из тех, с кем он начинал, в своё время стали чемпионами Приморского края. Особо знаменательным событием он называет победу клуба «Океан» в чемпионате Приморского края.

Интересно, что в Находке Файзулин жил в микрорайоне Астафьева. И он считает символичным фактом то, что именно «Терминал Астафьева» решил поддержать «Океан» и вдохнуть в клуб новую жизнь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: футбол  Терминала Астафьева  Зенит  океан 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews