Футболисты с энтузиазмом приняли решение "Терминала Астафьева" поддержать ФК "Океан"

АО «Терминал Астафьева» стал генеральным спонсором находкинского футбольного клуба «Океан». Эту новость с радостью восприняли не только в Приморье, но и в Санкт-Петербурге. В северной столице сейчас живёт один из самых титулованных воспитанников клуба Виктор Файзулин.

Футболист обладает множеством титулов: трижды чемпион России, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА в составе питерского «Зенита». На поле он впервые вышел в 18 лет в составе «взрослого» «Океана». После юношу пригласили в хабаровский «СКА-Энергия». Через два года он уже играл в составе клуба «Спартак-Нальчик» из премьер-лиги, ещё через год спортсмена пригласили в легендарный питерский «Зенит». Виктор Файзулин даже вошёл в состав сборной страны. И базу для всех этих достижений заложили именно в находкинском «Океане». И если бы дальнейшему развитию карьеры не помешала травма, футболист мог бы добиться гораздо большего.

Спортсмен до сих пор держит связь с малой родиной и следит за жизнью родного клуба. По его мнению, решение АО «Терминал Астафьева» поддержать местных спортсменов имеет большое значение для всего города.

- Мне кажется, футбол в Находке - это какая-то своего рода религия. Когда «Океан» играл - это был праздник. Весь город «на ушах» стоял! На стадионе собирались до 10 тысяч болельщиков. И фанатское движение было активным. Я, кстати, помню тот матч, когда «Океан» разгромил ЦСКА, летом 1992-го. Мне было всего шесть лет, и это был мой первый поход на стадион, отец с собой взял на игру. А потом, осенью, когда «Океан» победил «Зенит», тоже. Я ведь совсем ребёнок ещё был, но впечатления были такие, что до сих пор помню те эмоции от игр «Океана». Незабываемо! - рассказал футболист.

Файзулин признаёт, что в воспитании молодых спортсменов необходима система, возможность перенимать опыт у профессиональных футболистов.

- Понятно, что когда ты ещё мальчишка, тебе всего 9-10 лет, то ещё не знаешь свой уровень. Ты просто получаешь удовольствие, ты, играя в футбол, наслаждаешься игрой. Понимание приходит лет в 15-16, когда ты чувствуешь, что уже что-то можешь. Уже хочешь большего. Но если нет своей, городской команды, то ребята, нацеленные на профессиональную карьеру, вынуждены уезжать из Находки туда, где большой футбол есть. Но это же неправильно! - считает Файзулин.

За успехами команды спортсмен следит до сих пор. Многие из тех, с кем он начинал, в своё время стали чемпионами Приморского края. Особо знаменательным событием он называет победу клуба «Океан» в чемпионате Приморского края.

Интересно, что в Находке Файзулин жил в микрорайоне Астафьева. И он считает символичным фактом то, что именно «Терминал Астафьева» решил поддержать «Океан» и вдохнуть в клуб новую жизнь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток