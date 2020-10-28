"Терминал Астафьева" поддержит приморский футбол

«Терминал Астафьева» станет официальным партнёром Находкинского футбольного клуба «Океан». Ранее «Океан» потерял своих спонсоров, и будущее клуба было под угрозой, но теперь спорт-смены Находки смогут представить Приморье на всероссийском и даже международном уровне.

Школа футбольного клуба «Океан» была создана в 1986 году, а в 2007 она стала муниципальной, благодаря программе «Развитие футбола в г. Находка». Спортсменам построили футбольное поле, манеж. Местные специалисты и тренеры быстро подключились к работе и сделали «футбольную пирамиду» для обучения будущих легионеров - 6-летних детей набирали бесплатно для обучения, а потом, обучаясь, спортсмены попадали в команду мастеров.







Сейчас состояние школы оставляет желать лучшего - футбольное поле износилось, многие объекты обветшали, а у тренеров больше нет возможности регулярно заниматься с ребятами.

«Футбольный клуб потерял свой статус, и школе стало хуже - трудно стало участвовать в первенстве Дальнего Востока, потому что когда есть профессиональная команда, школа обязана выставлять свои команды в первенстве. Мы участвовали, но уже не четырьмя возрастами, а уже как могли, сколько находили средств», - рассказывает директор ДЮСШ «Океан» Виктор Кшеминский.

Несмотря на трудности школа продолжала работать и заниматься подготовкой юных спортсменов, так как в будущем они могут занять места в сборной России. И такие примеры есть: Илья Кирш, Дмитрий Молчанов и самый известный воспитанник находкинской футбольной школы Виктор Файзулин.

Поэтому новость о том, что поддержкой клуба может заняться «Терминал Астафьева» здесь восприняли радостно.

«Я рад, если что-то получится в Находке. Это, в первую очередь, детям будет здорово - они смогут больше участвовать в соревнованиях, видеть другие команды мастеров, я только за, и воспитанники будут рады», - заключил Кшеминский.

После потери спонсоров ситуация в Футбольном клубе «Океан» стала трудной. Усугубила положение пандемия COVID-19, из-за которой спортсмены не могли проводить и так нечастые тренировки. Сейчас, с поддержкой Терминала, не только спортшкола, но и футбольный клуб смогут начать новую жизнь.

«Восемь месяцев пандемии была тишина, от нас отказались спонсоры. Было тяжело. Команду почти расформировали. Мы собирались, конечно, тренировались самостоятельно. И вот информация, что «Терминал Астафьева» хочет взять нас под своё крылышко. Мы этому очень рады, все хотят - весь город, - чтобы команда «Океан» существовала, и надеемся на продолжительное сотрудничество», - сообщил главный тренер ФК «Океан» Александр Тихоновецкий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток