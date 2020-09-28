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Два "золота" на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ завоевал Иван Штыль
Спортсмен из Приморского края в очередной раз доказал свое лидерство в спринте
В венгерском Сегеде с 25 по 27 сентября прошел Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 33 стран мира. В составе сборной России выступил известный приморский гребец, спортсмен Центра спортивной подготовки и Краевой спортивной школы олимпийского резерва Иван Штыль.
Представитель Приморского края в очередной раз доказал свое лидерство в спринте. В финале 200-метровки в каноэ-одиночке Штыль финишировал первым через 40,09 секунды после старта. Второе время показал спортсмен из Грузии Заза Надирадзе (40,38), третьим стал испанец Альфонсо Бенавидес (40,39).
Вторую победу на Кубке мира призер Олимпийских игр из Приморья одержал также на дистанции 200 метров в смешанном экипаже каноэ-двойки с Ириной Андреевой.
Еще одно серебро Приморском краю принесла спортсменка Центра спортивной подготовки Кира Степанова, выступающая за регион параллельном зачете. Она стала второй в байдарке-двойке среди женщин на дистанции 500 метров.
Как отметил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, в этом году пандемия внесла коррективы и в спортивный сезон, и календарь соревнований, но не смогла повлиять на результат выступлений спортсменов края.
«Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ было принято решение о проведении Кубка мира вместо чемпионата мира. Ограничения на поездки между странами вынудили часть ведущих спортсменов отказаться от участия, однако многие лидеры национальных сборных приехали в Венгрию, чтобы присоединиться к единственному официальному международному старту в этом сезоне. Отрадно, что наш приморский гребец Иван Штыль из года в года показывает высочайший уровень подготовки и мастерства, завоевывая медали на международной и всероссийской спортивных аренах», – подчеркнул глава спортивного ведомства.
Напомним, заслуженный мастер спорта Иван Штыль является одним из самых титулованных гребцов планеты – бронзовым призером Олимпийских игр, 16-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, многократным призером чемпионатов мира, победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов России.
Гребля на байдарках и каноэ – базовый вид спорта в Приморье. Спортсмены краевой федерации на протяжении семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Приморские гребцы неоднократно добивались самых высоких достижений – становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.
В мае этого года в микрорайоне Лозовый Партизанского городского округа началась масштабная реконструкция гребной базы «Олимпийская», которая после окончания работ в 2021 году превратится в круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не только по гребле, но и другим видам спорта. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Фото – Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ, федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края
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