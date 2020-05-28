Прославленные спортсмены России поделятся с приморцами секретами

Как не потерять форму на самоизоляции и сохранить бодрость духа, легенды российского спорта расскажут в режиме онлайн

В июне в Приморье состоится цикл онлайн-встреч с легендарными российскими спортсменами. У приморцев появилась уникальная возможность выслушать ценные советы от двукратной олимпийской чемпионки, 9-кратной чемпионки мира, 13-кратной чемпионки Европы, Заслуженного мастера спорта России по спортивной гимнастике Светланы ХОРКИНОЙ, пообщаться с двенадцатикратным чемпионом Сурдлимпийских игр, чемпионом мира, Заслуженным мастером спорта России по плаванию Виталием ОБОТИНЫМ, задать вопросы чемпиону мира, Заслуженному мастеру спорта России по пляжному волейболу Олегу СТОЯНОВСКОМУ и серебряному призеру чемпионата Европы, мастеру спорта международного класса по пляжному волейболу Илье ЛЕШУКОВУ.

Профессиональные спортсмены и любители и все те, кто неравнодушен к спорту и спортивным достижениям России, кто интересуется и привержен здоровому образу жизни, смогут задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы от авторитетных людей в режиме реального времени. Темы разговора разные: от того, как сохранить спортивную форму и не выпасть из тренировочного процесса на удаленке, как сохранить психическое здоровье в сложных сегодняшних условиях, до интереса к спортивной карьере.

Несмотря на коронавирус, жизнь продолжается, и такие известные люди делают интересный проект для всей страны. Общение с ними является хорошей мотивацией также и для тех людей, кто хочет связать свою жизнь со спортом. Об этом говорит и глава Приморья, ставя курс на взращивание своих чемпионов. А спортивное воспитание и здоровый образ жизни становятся нормой жизни для все большего количества приморцев.

Стоит отметить, что благодаря нацпроекту «Образование» за последнее время численность занимающихся физической культурой и спортом в приморских школах выросла на 10%. По национальному проекту «Демография» в крае строятся спортивные сооружения. Также региональным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» запланировано к 2024 году достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6%, доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения – 56,2%. По состоянию на 1 января 2020 года обеспеченность спортивными объектами в Приморье составила 38,4%, увеличившись на 3,6% по сравнению с показателем годом ранее.

Досье газеты «Золотой Рог»

Беспрецедентную возможность пообщаться с легендами спорта жителям Приморья предоставляет организатор встреч - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС). Онлайн-встречи пройдут 1, 8 и 15 июня на платформе Zoom (начало в 17.00).

Идентификатор конференции, пароль для входа и программа размещены на сайте университета на страничке кафедры физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Тестовые входы будут открыты с 17 до 18 часов 31 мая, 7 и 14 июня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.