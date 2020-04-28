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Два пришкольных стадиона возводят во Владивостоке
28 Апреля 2020, 10:43 | Приморье
Современные пришкольные стадионы в скором времени появятся возле владивостокских школ №58 на улице Чкалова и №60 на Русской.
Новый большой стадион достраивают рядом со школой №58. Здесь уже завершено бетонирование, установлены уличные тренажеры и качели, возведена подпорная стена по периметру стадиона и идет обустройство комфортного спуска к спортивной площадке от ближайших домов. В скором времени на стадионе приступят к укладке резинового покрытия. После сдачи объекта заниматься спортом здесь смогут не только ученики школы, но и жители микрорайона.
Еще один стадион возводится для школы №60. Спортивная площадка здесь будет двухуровневой. На нижнем уровне разместится большой стадион с футбольным, баскетбольным полями и беговыми дорожками. На верхнем – полоса препятствий и хоккейная коробка.
На сегодняшний день подрядчик завершил бетонирование основания площадок, обустроил водоотвод, смонтировал первые тренажеры. Также завершается асфальтирование хоккейной коробки и установка бортов.
«Еженедельно я инспектирую строительные площадки, в том числе и пришкольные стадионы, проверяю работу подрядчиков. В первую очередь стадионы мы строим для детей. Поэтому к качеству выполняемых работ предъявляются особые требования», - подчеркнул глава города Олег ГУМЕНЮК.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: строительство стадион спорт
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