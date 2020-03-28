Торжественное награждение пловцов состоялось во Владивостоке

Весь сезон команду приморских моржей поддерживал терминал «Порт «Вера»

Команда пловцов «Косатка-ДВ - Порт Вера» из Владивостока разделила первое место на чемпионате России в минувшем сезоне с соперниками из Петрозаводска. Чемпионат России и весь сезон из-за коронавируса завершился досрочно, поэтому награждение сильнейших пловцов состоялось 27 марта.

По результатам года трое пловцов из «Косатки-ДВ» стали обладателями Кубка мира. Абсолютный обладатель Кубка – Дмитрий РУБЦОВ, победители – Василий СИМОНОВ и Александр КОМАРОВ, серебряные призёры – Оксана БЕЛЕЦКАЯ, Игорь ГАЛАКТИОНОВ.

Всех пловцов наградили дипломами, благодарственными письмами за высокие результаты, вклад в развитие зимнего плавания и пропаганду здорового образа жизни в Приморье. Награды вручил спортсменам исполнительный директор Федерации зимнего плавания России, глава Олимпийского совета Приморского края Олег ДОКУЧАЕВ.

– Команда у нас сильная, в этом году завоевала больше ста медалей. Сезон зимнего плавания официально закончился, но это не значит, что мы заканчиваем подготовку. Впереди много заплывов, много сезонов, ещё больше медалей, - отметил Докучаев.

На протяжении всего сезона приморских пловцов поддерживал финансово морской терминал «Порт «Вера»». Генеральный директор порта Евгений ДИЕВ выразил благодарность спортсменам за мужество и огонь в глазах.

– Очень приятно поддерживать тех, кто добивается отличных результатов, заслуживает награды для себя и для Приморского края, России. В «Косатке-ДВ» крайне мужественные люди. Я лично не представляю, как можно каждый день нырять в ледяную воду и при этом плыть с большой скоростью. Всегда приятно поддержать смельчаков, которым доставляет удовольствие то, что они делают. Их дело, в свою очередь, приносит пользу всему краю, – уверен гендиректор порта «Вера».

Каждый член команды получил в подарок тёплую форму, именные куртку и шапку с эмблемами команды «Косатка-ДВ» и генерального партнёра «Порт «Вера»». Завершилось торжественное награждение чаепитием.