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"Спартак-Приморье" разгромил металлургов
Команда из Владивостока поднялась на второе место в чемпионате Суперлиги 1
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 26 октября. Ревда, СК «Темп». «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 67:91 (14:21, 19:29, 22:18, 12:23)
«Спартак-Приморье»: Торопов – 24 очка (7 подборов, 1 передача, 1 блокшот), Митчелл – 12 (1 подбор, 4 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Щербенев – 12 (2 подбора, 2 передачи), Вздыхалкин – 10 (10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата), Шелекето – 9 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват), Курцевич – 6 (3 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Колюшкин – 5 (4 подбора, 1 передача), Захаров – 4 (2 подбора, 1 передача), Джитте – 4 (4 подбора), Зверков – 2 (2 подбора, 1 перехват, 1 блокшот), Писклов – 2 (5 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Пилипчук – 1.
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: Громовс – 15 очков, Ключников – 10, Сарайлия – 9, Левшин – 7, Артешин, Кирдячкин – по 7.
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» потерпел первое поражение после трех побед подряд на старте чемпионата и опустился с первого на пятое место, а «Спартак-Приморье» поднялся на второе.
Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- После такой игры остается только поблагодарить игроков за ту самоотдачу и настрой, которые они сегодня показали. Каждый, кто выходил на площадку, отдавался больше, чем на 100%. Это позволило играть нам полным ростером – все 12 человек вышли на площадку, и каждый давал энергию, давал агрессию, давал креативность в нападении и в защите. У нас наконец-то восстановились травмированные игроки – Сергей Торопов и Андрей Зверков. На тех тренировках, что у нас были на выезде, мы видели, что с каждым разом мы добавляем, восстанавливаемся и делаем шаг вперед к тому баскетболу, который мы демонстрировали ранее. Что мы сегодня увидели и на площадке. Повторюсь, что с такой самоотдачей в защите нам было по зубам остановить любого соперника. В нападении действовали очень дисциплинированно с оглядкой на те ошибки, которые были допущены в досадных поражениях перед этим матчем. Мы возвращаемся домой, будем работать очень усердно, чтобы в следующих матчах дома показать такой же качественный командный баскетбол.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке 4 ноября. Игра с «Химками-Подмосковье» начнется в 19:00.
«Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл на выезде обидчика спартаковцев «Уралмаш» 92:71. В составе островитян по 16 очков набрали ГОЛЯХОВ и СЫРОВАТКО.
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