Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер

Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги

На 86-году ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Пейлатович КЛИГЕР.

Сергей Клигер стоял у истоков владивостокского «Спартака» в начале 70-х годов прошлого столетия, возродил большой баскетбол в Приморском крае в конце 90-х. Был первым главным тренером и президентом возрожденного 20 лет назад баскетбольного клуба. Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги и вышел в элиту отечественного баскетбола.

Сергей Пейлатович до последних дней своей жизни участвовал в спортивной и административной деятельности клуба, передавал свой бесценный опыт подрастающему поколению спартаковцев.

Сергей Клигер был лидером, максималистом, человеком, умеющим добиваться поставленных целей.

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», газета «Золотой Рог», баскетбольная общественность, болельщики скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Пейлатовича.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»