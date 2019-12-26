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Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер
Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги
На 86-году ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Пейлатович КЛИГЕР.
Сергей Клигер стоял у истоков владивостокского «Спартака» в начале 70-х годов прошлого столетия, возродил большой баскетбол в Приморском крае в конце 90-х. Был первым главным тренером и президентом возрожденного 20 лет назад баскетбольного клуба. Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги и вышел в элиту отечественного баскетбола.
Сергей Пейлатович до последних дней своей жизни участвовал в спортивной и административной деятельности клуба, передавал свой бесценный опыт подрастающему поколению спартаковцев.
Сергей Клигер был лидером, максималистом, человеком, умеющим добиваться поставленных целей.
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», газета «Золотой Рог», баскетбольная общественность, болельщики скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Пейлатовича.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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