Для молодёжной команды "Луча" оборудовали новую раздевалку

Спонсор команды – Группа компаний «Аква-Ресурсы» – подарил юным футболистам также новую душевую и санузел

Обновлённую раздевалку вместе с душевой и санузлом подарили молодёжной команде ФК "Луч". Спонсор футбольного клуба – ГК "Аква-Ресурсы" – капитально отремонтировал одно из помещений, а в будущем планирует привести в порядок остальные три раздевалки, сообщает ИА PrimaMedia.





Молодёжная команда футбольного клуба "Луч" тренируется на стадионе "Юность". Здесь же проходят и тренировки юношеских команд, которых в этом году набралось 11: с 2002 года рождения по 2012. Всё, как в школе – начиная от младших классов и заканчивая старшими. Все эти ребята раньше ютились в старых раздевалках, которые не ремонтировались 10 лет. Теперь, благодаря содействию спонсора, ситуация меняется: одну из них капитально отремонтировали. Стены новой раздевалки выдержаны в традиционных цветах футбольного клуба: синем и жёлтом. Кроме этого, обновили душевую и санузел. В общей сложности на работы было затрачено полмиллиона рублей.

– С приходом нового спонсора в основную команду дела улучшились и у наших юных спортсменов. Новая раздевалка поможет ребятам заниматься в более комфортных условиях. У нас в общей сложности 300 спортсменов, и раньше все проходили через это сырое помещение с грибком. Сейчас всё покрасили, провели вентиляцию, поменяли сантехнику, положили новый кафель. Теперь мы можем принимать команды любого уровня, – поделился впечатлениями директор центра подготовки юных футболистов Юрий Болобонкин.





Юных спортсменов обновлённая раздевалка тоже порадовала. Родители футболистов также замечают изменения в лучшую сторону.

– Мы пережили разные времена, поверьте, было очень тяжело. Но в последний год всё сильно меняется: и в плане ремонта, и в плане снабжения, и экипировки команд. И вообще подход стал намного лучше. Ничего плохого сказать не могу. Мы рады, что сын занимается, здесь – воспитание, командный дух, соревнования. И каждый день тренировки. Сыну нравится, он тренируется уже 10 лет, – рассказал родитель одного из футболистов Сергей Нестеренко.





Спонсор команды – ГК "Аква-Ресурсы" – продолжит работу по обновлению инфраструктуры стадиона «Юность». Руководство Группы компаний считает, что юное поколение футболистов должно заниматься в комфортных условиях для того, чтобы ребята могли развиваться и расти профессионально. В будущем ГК "Аква-Ресурсы" планирует создать на базе клуба Центр развития детско-юношеского футбола.