Во Владивостоке с успехом прошел детский футбольный турнир

Свои силы впервые на больших соревнованиях попробовали маленькие футболисты из Подъяпольского

Во Владивостоке 22-23 февраля прошел детский турнир Дальнего Востока по мини-футболу «Кубок Юное Динамо», посвященный Дню защитника отечества. На турнире соревновались совсем юные футболисты – дети 2013 года рождения. Первое место заняла команда «Олимпика» из Владивостока, на втором месте – команда «Портовик» из Находки, на третьем – команда организаторов соревнований «Юное Динамо» из Уссурийска. Внимание привлекла команда детского футбольного клуба «Алеут» из небольшого поселка Подъяпольское Шкотовского района, которая первый раз принимала участие в таких больших соревнованиях. Клуб поддерживает расположенный в Шкотовском районе морской терминал «Порт «Вера».

Организованный уссурийским футбольным детским клубом «Юное Динамо» двухдневный турнир еще раз показал насколько футбол популярен в Приморье. Детские футбольные клубы есть в каждом городе, а детские соревнования даже среди совсем маленьких футболистов проводятся регулярно. Более того, детский футбол развивается и в небольших поселках. В качестве примера можно назвать и участника нынешнего турнира – ДФК «Алеут» из небольшого поселка Подъяпольское. Созданный полтора года назад клуб уже известен в Приморье. Отдельные команды из Подъяпольского, в основном в старших возрастных группах, и раньше участвовали в турнирах Приморья, команда девочек даже ездила на соревнования и в Москву. Но клуба не было – а желающих отдать своих детей, причем самых маленьких, заниматься футболом в Подъяпольском было много. Теперь же у поселка, где проживают всего около 2000 человек есть свой детский футбольный клуб, который готовит юных футболистов в возрастных группах от 4 до 12 лет.

«У нас в клубе занимается сейчас около 50 детей. Для небольшого поселения это довольно много. Мы стараемся развиваться, нас уже приглашают на краевые и другие значимые турниры. У нас есть очень талантливые дети, выходить на крупные турниры для них очень важно. Это позволяет получить игровой опыт, посмотреть, как проходят большие соревнования, прочувствовать атмосферу. Например, прошедший турнир стал важным для наших самых маленьких игроков. Они уже участвовали в соревнованиях районного уровня, но в краевом первый раз. Дети получили очень большое впечатление, попробовали себя с более сильными опытными командами - а нам в своей группе выпало играть с будущими победителями этого турнира. Но на детском уровне результат не самое важное. Наша главная задача - развитие детей. Для всех детей такие турниры - это большой стимул дальше развиваться, совершенствовать мастерство. Плюс такой выезд на турнир, когда дети постоянно вместе два дня, делает команду более сплоченной. Более того, они видят, как родители сплоченно их поддерживают», - говорит тренер Иван ИВАНИЦА.

По словам тренера, дети не расстраиваются, что заняли предпоследнее место. К тому же играли фактически без вратаря – мальчик заболел, и его пришлось заменить игроком без вратарского опыта.

Главная проблема развития детского футбола в небольших поселках – финансирование. В районных и поселковых бюджетах не всегда достаточно средств на оснащение команд, на залы и площадки со специальным покрытием. Помогают сами родители, но они не могут взять на себя большие затраты.

В этом плане ДФК «Алеут», можно считать, повезло. В прошлом году клубу стал оказывать поддержку начавший работать в 2019 году в Шкотовском районе «Порт «Вера». Компания помогла обеспечить всех детей клубной спортивной формой, организовать и провести новогодние турниры в поселении Смоляниново. Все 145 детей-участников турнира получили призы и подарки. А команда 6-7-леток из «Алеута» заняла тогда первое место. Принять участие в прошедшем 22-23 февраля турнире команде помог также «Порт «Вера», который взял на себя все расходы на организацию поездки – транспортные расходы, питание, проживание.

«Мы очень рады, что «Порт «Вера» решил нам помогать. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.», - говорит Иван Иваница, у которого есть амбициозные планы по организации собственных крупных турниров.

Генеральный директор «Порта «Вера» Евгений ДИЕВ следит за успехами своих подопечных и доволен, что дети приняли участие в краевом турнире. «Мы работаем в поселении Подъяпольское и, конечно, стараемся содействовать местной администрации в развитии социальной сферы, оказывать помощь жителям и поселения, и всего Шкотовского района. Поддержка спорта – это один из главных приоритетов. А развитие детского и юношеского футбола – это задача, поставленная у нас в стране даже на уровне президента и правительства. Так что наша компания обязательно будет и дальше поддерживать ДФК «Алеут». Его организовали настоящие энтузиасты, влюбленные в свою работу, готовые целыми днями заниматься с детьми. Мы видим с каким удовольствием маленькие футболисты бегут в клуб заниматься. Я не удивлюсь, если из нашего клуба с такими тренерами выйдет новая смена талантливых известных футболистов», - говорит гендиректор порта.

«Порт «Вера» за последнее время уже оказал поддержку нескольким не только районным спортивным мероприятиям, но и краевым - в сотрудничестве с администрациями края и Владивостока, Шкотовского района, спортивными федерациями. В январе этого года компания помогла возродить популярный фестиваль «Народная рыбалка» и выступила его генеральным спонсором. Были выделены средства на формирование призового фонда для всех победителей соревнований по подледному лову. В начале февраля «Порт «Вера» вместе с управляющей компанией «ВостокУголь» и ее акционерами помог сборной команде Приморья «Косатка ДВ» принять участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении, взяв на себя расходы на поездку всех 16 спортсменов. Также компания стала спонсором ежегодного уникального морского ледового велоралли «Тур острова Папенберг», взяв на себя формирование призового детского фонда. Победители получили велошлемы, велосипедные наборы инструментов, велонасосы, самый маленький двухлетний участник соревнований – велосипед, а все участники - памятные жетоны с эмблемой гонки.

Кроме поддержки спортивных мероприятий, «Порт «Вера» на постоянной основе оказывает помощь социально-экономической сфере Шкотовского района Приморского края. В 2019 году на социальные нужды района было потрачено 3 млн рублей.

Следует отметить, что все больше компаний в крае демонстрируют социальную ответственность, поддерживая спорт, культуру, различные социальные программы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.







