На юге Приморья построят современный спорткомплекс

Один из крупнейших спортивных объектов Приморского края скоро появится в Хасанском районе. В поселке Славянка в настоящее время ведется активное строительство физкультурно-спортивного комплекса.

Сооружение возводится по Плану социального развития центров экономического роста. Ход строительства объекта проверил министр физической культуры и спорта Приморья Жан КУЗНЕЦОВ.

«Мы осмотрели весь комплекс, работы идут по графику, отставаний нет. Уже началась отделка, все коммуникации подключены», – отметил министр.

По словам подрядчиков, осталось только провести наружные работы и дополнительные внутри.

«Постараемся закончить раньше, чем предусмотрено контрактом», – сказал руководитель строительной компании-подрядчика Николай ВОРОНОВ.

Современное трехэтажное здание из стекла и бетона общей площадью около 12 тысяч квадратных метров расположено в густонаселенном микрорайоне Славянки. Всего на строительство спорткомплекса из федерального бюджета направлено почти 435 миллионов рублей, более 5 миллионов – муниципальные средства. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце декабря этого года.

После открытия физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром спортивной жизни не только поселка и Хасанского района, но и всего юга Приморья.

«Наполняемость этого спортивного комплекса производит впечатление. Здесь огромное количество помещений, предназначенных для занятий самыми разными видами спорта – это и игровой зал, залы борьбы, тенниса, бильярда, фитнеса, единоборств, силовых тренажеров и другие», – обозначил Жан Кузнецов.

В большом игровом зале спорткомплекса будут оборудованы трибуны на 300 мест, раздевалки для спортсменов и помещения для тренеров, медработников, хранения инвентаря. Здесь предусмотрели большую столовую и буфет.

Кроме спортивного комплекса в здании разместятся кружки художественной самодеятельности и творчества, а также единственный в Славянке кинозал. По словам заместителя главы администрации Хасанского муниципального района Ирины СТАРЦЕВОЙ, этот объект объединит в себе спорт и культуру, станет настоящим центром притяжения для всех жителей района. Поэтому администрация муниципалитета уже заранее озаботилась кадровым обеспечением.

«Мы изначально предполагали, что в данном здании будет находиться тренерский состав центра спорта, который сейчас действует на базе школы №2, и педагогический состав дополнительного образования – школы “Вдохновение”. Все они переедут в одно здание», – добавила замглавы.

В июле строители приступят к благоустройству прилегающей территории – уложат асфальт, поставят бордюры и разобьют клумбы. По проекту также предусмотрены четыре парковочных автостоянки рядом с комплексом и находящейся по соседству с универсальной спортплощадкой.

Как отметил руководитель спортивного ведомства Приморья Жан Кузнецов, ввод в эксплуатацию нового спортивно-оздоровительного комплекса в Славянке даст мощный импульс для привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения всех возрастов.

На фото: Кроме этого спорткомплекса в Славянке, в районе в этом году будет построено семь спортивных объектов - в поселках Посьет, Зарубино, Краскино, Приморский и селе Безверхово.

Фото Primosky.Ru.

Елена РИТУС. Газета «Золотой Рог», Владивосток.