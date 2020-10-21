Усердие и регулярные тренировки: юный спортсмен из Приморья раскрыл секреты побед

Пятнадцатилетний Владимир Ющенко занимает призовые места на всероссийских соревнованиях и не намерен останавливаться на достигнутом

Профессиональный спорт продолжают развивать в Приморье. Всё больше юных спортсменов предпочитают многочасовые тренировки обычным подростковым занятиям. Победитель Всероссийского первенства по кроссу Владимир ЮЩЕНКО раскрыл секреты своего успеха и рассказал газете «Золотой Рог» о своих планах на будущее.

Владимиру всего 15 лет, из них лёгкой атлетикой он занимается уже седьмой год и добился весомых результатов – первых мест на всероссийских соревнованиях по кроссу. А с этого года юноша начал уделять тренировкам по два часа каждый день. При этом учёбе такой режим, утверждает Владимир, не мешает: достаточно просто грамотно распределять время.

В феврале этого года Владимир Ющенко занял третье место на дистанции 800 метров на первенстве России в Санкт-Петербурге. Часть соревнований отменили из-за эпидемии коронавируса, но регулярным тренировкам это не помешало. Первые «посткарантинные» старты прошли в Южно-Сахалинске в конце сентября. Там, на всероссийских соревнованиях по кроссу, Владимир занял первое место в забеге на две тысячи метров в категории до 16 лет. Успеху спортсмена не помешал даже сильный дождь и то обстоятельство, что кросс – не него коронная дистанция.

«Несложно пробиться, если постоянно усердно тренироваться. В результате можно добиться достаточно многого», - уверен Владимир.

Все семь лет с юным атлетом занимаются два тренера: супруги Владимир и Алевтина Никешины.



















«Вова достаточно перспективный спортсмен, сильнейший в Приморье в своей возрастной категории», - считает Владимир Никешин.

Сейчас тренеры готовят Владимира к первенству Приморья, где пройдёт отбор на дальневосточные соревнования, а дальше - на всероссийский уровень. Взращивать будущего чемпиона им помогает социально ответственный бизнес. Slavda Group на протяжении многих лет участвует в поддержке и развитии спортивного движения, вовлечения в здоровую и интересную жизнь молодёжи региона. Володе Ющенко компания помогает со сборами на соревнования.

В дальнейших планах у юного спортсмена из Артёма - поступление в училище Олимпийского резерва. После одиннадцатого класса он намерен продолжить свои занятия с ещё большим усердием, чтобы попасть в состав Олимпийской сборной страны.

На фото из личного архива юного спортсмена: Владимир Ющенко на всероссийских соревнованиях по кроссу в Южно-Сахалинске; В смешанной эстафете 4 по 1000 метров в возрастной категории 14-16 лет, команда Приморского края одержала победу: Савранская Екатерина (Уссурийск), Беляев Максим (Артём), Климова Эвелина (Уссурийск), Ющенко Владимир (Артём).

Газета "Золотой Рог", Владивосток