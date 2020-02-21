Зимняя XVIII Бизнес-спартакиада Приморья набирает обороты

Участие в спартакиаде – это легкий и доступный способ не только оставаться в хорошей спортивной форме, но и укреплять бизнес-партнерство и корпоративный дух компаний

14 февраля в центре отдыха «Комета» прошли первые турниры по зимним видам спорта.

Соревнования по горным лыжам и сноуборду открыли программу Зимней Бизнес-спартакиады Приморья, организованной при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморского края. Более 20 команд будут доказывать свое преимущество в честной борьбе на снежных трассах, хоккейной коробке и в спортивных залах. Восемь из них намерены сражаться в общекомандном зачете за хрустальный переходящий кубок, включая «новичков» спартакиады. Традиционно в 2020 году заявлены состязания в 11 видах спорта: горные лыжи, сноубординг, пулевая стрельба, бадминтон, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, боулинг, хоккей, волейбол и интеллектуальные игры.





Сразу же после торжественного открытия XVIII Бизнес-спартакиады Приморья в центре зимнего отдыха «Комета» состоялись первые состязания. 750-метровая трасса выявила первых победителей. В горных лыжах лучшие результаты показали: в женском зачете – спортсменки команд объединения предпринимателей «Опора России», СКАН (ДВО РАН), Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). У мужчин места распределились следующим образом: верхнюю строчку турнирной таблицы заняли горнолыжники ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», вторую – ДЦСС, третью – СКАН. В этот же день, 14 февраля, свое мастерство показали и сноубордисты. Профессиональная судейская команда определила лидеров. В женском зачете ими оказались спортсменки ДЦСС, на второй позиции – СКАН, на третьей – DNS, В мужском зачете тройка фаворитов выглядит так: ДЦСС, Дальневосточное ГУ Банка России, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

16 февраля на турнир по настольному теннису вышли представители 10 команд. Настоящая зимняя погода с густым снегопадом не смогла помешать спортсменам вовремя добраться в спортивный зал и показать качественный уровень игры. Командный дух и стремление к победе в полной мере отразили результаты второго дня спартакиады. У женщин высшие баллы получили команды СКАН, DNS, «Опора России», у мужчин - Дальневосточное ГУ Банка России, «Ратимир», DNS. Первые старты дают понять: борьба ожидается острой и бескомпромиссной.

- Особенно хочется отметить тот позитивный факт, что в нынешнем году в состязаниях принимают даже первые лица компаний, - говорит Президент Бизнес-спартакиады Приморья Евгений Минута. – Это говорит об отношении к спорту, физической культуре и здоровому образу жизни руководителей, которые подают отличный пример и своим коллективам. Мы, со своей стороны, стремимся держать высокую качественную планку организации соревнований, работу судейской коллегии и обеспечение безопасности спортсменов-любителей.

До 11 апреля продлятся соревнования, которые традиционно дарят спортсменам и болельщикам самые яркие эмоции. Присоединяйтесь!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



