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Зимняя XVIII Бизнес-спартакиада Приморья набирает обороты
Участие в спартакиаде – это легкий и доступный способ не только оставаться в хорошей спортивной форме, но и укреплять бизнес-партнерство и корпоративный дух компаний
14 февраля в центре отдыха «Комета» прошли первые турниры по зимним видам спорта.
Соревнования по горным лыжам и сноуборду открыли программу Зимней Бизнес-спартакиады Приморья, организованной при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморского края. Более 20 команд будут доказывать свое преимущество в честной борьбе на снежных трассах, хоккейной коробке и в спортивных залах. Восемь из них намерены сражаться в общекомандном зачете за хрустальный переходящий кубок, включая «новичков» спартакиады. Традиционно в 2020 году заявлены состязания в 11 видах спорта: горные лыжи, сноубординг, пулевая стрельба, бадминтон, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, боулинг, хоккей, волейбол и интеллектуальные игры.
Сразу же после торжественного открытия XVIII Бизнес-спартакиады Приморья в центре зимнего отдыха «Комета» состоялись первые состязания. 750-метровая трасса выявила первых победителей. В горных лыжах лучшие результаты показали: в женском зачете – спортсменки команд объединения предпринимателей «Опора России», СКАН (ДВО РАН), Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС). У мужчин места распределились следующим образом: верхнюю строчку турнирной таблицы заняли горнолыжники ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», вторую – ДЦСС, третью – СКАН. В этот же день, 14 февраля, свое мастерство показали и сноубордисты. Профессиональная судейская команда определила лидеров. В женском зачете ими оказались спортсменки ДЦСС, на второй позиции – СКАН, на третьей – DNS, В мужском зачете тройка фаворитов выглядит так: ДЦСС, Дальневосточное ГУ Банка России, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
16 февраля на турнир по настольному теннису вышли представители 10 команд. Настоящая зимняя погода с густым снегопадом не смогла помешать спортсменам вовремя добраться в спортивный зал и показать качественный уровень игры. Командный дух и стремление к победе в полной мере отразили результаты второго дня спартакиады. У женщин высшие баллы получили команды СКАН, DNS, «Опора России», у мужчин - Дальневосточное ГУ Банка России, «Ратимир», DNS. Первые старты дают понять: борьба ожидается острой и бескомпромиссной.
- Особенно хочется отметить тот позитивный факт, что в нынешнем году в состязаниях принимают даже первые лица компаний, - говорит Президент Бизнес-спартакиады Приморья Евгений Минута. – Это говорит об отношении к спорту, физической культуре и здоровому образу жизни руководителей, которые подают отличный пример и своим коллективам. Мы, со своей стороны, стремимся держать высокую качественную планку организации соревнований, работу судейской коллегии и обеспечение безопасности спортсменов-любителей.
До 11 апреля продлятся соревнования, которые традиционно дарят спортсменам и болельщикам самые яркие эмоции. Присоединяйтесь!
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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