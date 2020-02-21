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Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

21 Февраля 2020, 14:40 | Приморье

23 февраля Wink устроит мужчинам настоящий праздник. Канал «Всё ТВ» покажет эксклюзивные онлайн-трансляции двух ярких спортивных событий: долгожданный реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.

В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось — боксеры Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) и Уайлдер (42-0-1, 41 нокаут) набрали одинаковое количество очков. Уайлдер считается лучшим панчером в истории: он имеет самый высокий процент побед нокаутами. Зато защита Фьюри одна из самых лучших среди тяжеловесов. Самый ожидаемый реванш года — боксерский двенадцатираундовый поединок в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC пройдет в Лас-Вегасе.

В онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Всё ТВ» с 05:00 до 09:00 утра по московскому времени.

Еще один подарок ждет фанатов футбола. Вечером 23 февраля канал «Всё ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) — «Олимпиакос» (Пирей). Действующий чемпион ПАОК рассчитывает защитить свой титул, но сейчас клуб «Олимпиакос» опережает своего соперника и занимает первое место в турнирной таблице.

Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30 на телеканале «Всё ТВ».

Смотрите важные спортивные события первыми в Wink!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: wink  Ростелеком 



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