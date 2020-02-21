Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
23 февраля Wink устроит мужчинам настоящий праздник. Канал «Всё ТВ» покажет эксклюзивные онлайн-трансляции двух ярких спортивных событий: долгожданный реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.
В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось — боксеры Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) и Уайлдер (42-0-1, 41 нокаут) набрали одинаковое количество очков. Уайлдер считается лучшим панчером в истории: он имеет самый высокий процент побед нокаутами. Зато защита Фьюри одна из самых лучших среди тяжеловесов. Самый ожидаемый реванш года — боксерский двенадцатираундовый поединок в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC пройдет в Лас-Вегасе.
В онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Всё ТВ» с 05:00 до 09:00 утра по московскому времени.
Еще один подарок ждет фанатов футбола. Вечером 23 февраля канал «Всё ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) — «Олимпиакос» (Пирей). Действующий чемпион ПАОК рассчитывает защитить свой титул, но сейчас клуб «Олимпиакос» опережает своего соперника и занимает первое место в турнирной таблице.
Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30 на телеканале «Всё ТВ».
Смотрите важные спортивные события первыми в Wink!
Новости партнеров
Новости тематики
- Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
- "Ростелеком" предлагает 25% скидку на подписку "Весь футбол"
- Команда из Владивостока привезла "бронзу" межрегионального фестиваля по бочча
- Приморье может смотреть "Весь футбол" с 25% скидкой на "Интерактивном ТВ"
- В Приморье хоккейным болельщикам сделали эксклюзивное предложение
- Во Владивостоке хоккеисты вместе с компанией "Ростелеком" отметят год до начала Зимних Олимпийских Игр в Сочи
Новости раздела
- Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
- Владивосток на шахматной короне
- Футбол: "Луч" доиграет сезон, но банкротство с повестки дня никто не снимал
- Более 2000 человек вышли на "Лыжню России" в Приморье
- "Спартак-Приморье" завершил выезд победой в Москве
- "Спартак-Приморье": разгром в Химках
- Игроки "Луча" просят губернатора Приморья спасти клуб
- Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок
- Мировое шахматное событие стартовало в Приморье
- Мировую шахматную корону разыграют в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Автозавод во Владивостоке возглавила дама
- На Кунашире построили крупный жилой квартал
- Год журавля начался в бассейне Амура
- Повышенная готовность: Оперативные службы Приморья ждут непогоду
- Путин высказался об идее перенести органы федеральной власти из Москвы
- Тигренок попал под колеса рейсового автобуса в Приморье
- Около 400 млн рублей направлено на строительство автопарковок во Владивостоке
- В одном из районов края готовятся выбрать мэра
- Воскресшие из мусора
- DNS будет кормить приморцев