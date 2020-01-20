Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок
На спортивном объекте полным ходом идут ремонтные работы
Строители уже установили защитные борта трека. Каждый каркас был обработан специализированным огнебиозащитным составом и обшит фанерными плитами.
Заместитель директора МАУ СОК «Ледовая арена имени Р.В. Клиза» Сергей Мирошник отметил, что главное требование к проведению трековых мотогонок – это прочность огораживающей конструкции. «Именно для этого были установлены металлические столбы наподобие свай. Все сделано качественно, по стандартам, и при перепадах температур никаких изменений в ограждении происходить не будет. Всего было установлено 205 столбов высотой до трех метров, которые были закручены в грунт на глубину два метра», – отметил он.
Сегодня подрядчик приступит к монтажу защитных секций перед трибунами. Строителям также предстоит установить навесы для мотоциклов и обустроить гараж для ремонта техники.
Как отметил начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО Павел Пригородов, до конца года на стадионе «Патриот» планируется установить освещение, теплые боксы и заменить сиденья для зрителей.
Работы по подготовке стадиона к проведению трековых мотогонок «Спидвей» будут завершены до ноября. После чего обновленный спортивный объект станет тренировочной площадкой как для уссурийских гонщиков, так и для приморской команды «Восток». В апреле 2020 года на стадионе «Патриот» пройдут Всероссийские соревнования по мотокроссу.
Отметим, стадион «Авангард» во Владивостоке, где ранее проводились тренировки по спидвею, временно закрывается на реконструкцию, и в связи с этим было принято решение построить тренировочную базу в Уссурийске. Прокат коньков зимой, футбольное поле летом и дорожки для бегунов – все услуги на стадионе «Патриот» сохранятся.
Новости партнеров
Новости тематики
- Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок
- "Адмирал" не попадает в плей-офф
- Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер
- Приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко
- "Спартак-Приморье" разгромил металлургов
- Для молодёжной команды "Луча" оборудовали новую раздевалку
- Медведев, Рублев и Хачанов встретятся на корте АТР Санкт-Петербург
- Во Владивостоке отменили крупнейшее событие
- Путин подписал закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров
- Молодежная команда "Спартак-Приморье" будет выступать в элите
Новости раздела
- Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок
- Мировое шахматное событие стартовало в Приморье
- Мировую шахматную корону разыграют в Приморье
- "Адмирал" не попадает в плей-офф
- Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер
- "Лучу" напишут план спасения
- Приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко
- Олег Кожемяко вручил пояс чемпиона MFP бойцу из Приморья
- Путь к Олимпийским рекордам начинается на спортплощадке
- Определены победители 17-й Бизнес-спартакиады Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ипотека под 2% оказалась ловушкой
- Медведев не согласился с Путиным!
- В России заговорили об очередной деноминации рубля
- Правительство страны возглавит профессиональный мытарь
- Реанимация приморских бройлеров
- Новыми транспортными маршрутами на Русский смогут пользоваться обладатели пропусков
- Самолет идет на унижение
- В Приморье из острова Попова хотят сделать "пилотный" проект
- От острова Русского инвесторы шарахаются как от чумы
- Владивостокская кольцевая подорожала уже вдвое