www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.53 р. 100 JPY: 55.83 р.
EUR: 68.54 р. 10 CNY: 89.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок

20 Января 2020, 15:02 | Приморье

На спортивном объекте полным ходом идут ремонтные работы

Строители уже установили защитные борта трека. Каждый каркас был обработан специализированным огнебиозащитным составом и обшит фанерными плитами.  

Заместитель директора МАУ СОК «Ледовая арена имени Р.В. Клиза» Сергей Мирошник отметил, что главное требование к проведению трековых мотогонок – это прочность огораживающей конструкции. «Именно для этого были установлены металлические столбы наподобие свай. Все сделано качественно, по стандартам, и при перепадах температур никаких изменений в ограждении происходить не будет. Всего было установлено 205 столбов высотой до трех метров, которые были закручены в грунт на глубину два метра», – отметил он.


 

Сегодня подрядчик приступит к монтажу защитных секций перед трибунами. Строителям также предстоит установить навесы для мотоциклов и обустроить гараж для ремонта техники.

Как отметил начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО Павел Пригородов, до конца года на стадионе «Патриот» планируется установить освещение, теплые боксы и заменить сиденья для зрителей.


 

Работы по подготовке стадиона к проведению трековых мотогонок «Спидвей» будут завершены до ноября. После чего обновленный спортивный объект станет тренировочной площадкой как для уссурийских гонщиков, так и для приморской команды «Восток». В апреле 2020 года на стадионе «Патриот» пройдут Всероссийские соревнования по мотокроссу.


 

Отметим, стадион «Авангард» во Владивостоке, где ранее проводились тренировки по спидвею, временно  закрывается на реконструкцию, и в связи с этим было принято решение построить тренировочную базу в Уссурийске. Прокат коньков зимой, футбольное поле летом и дорожки для бегунов – все услуги на стадионе «Патриот» сохранятся.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: спорт  строительство  стадион  приморье  ремонт  спидвей  Патриот 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]