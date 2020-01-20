Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок

На спортивном объекте полным ходом идут ремонтные работы

Строители уже установили защитные борта трека. Каждый каркас был обработан специализированным огнебиозащитным составом и обшит фанерными плитами.

Заместитель директора МАУ СОК «Ледовая арена имени Р.В. Клиза» Сергей Мирошник отметил, что главное требование к проведению трековых мотогонок – это прочность огораживающей конструкции. «Именно для этого были установлены металлические столбы наподобие свай. Все сделано качественно, по стандартам, и при перепадах температур никаких изменений в ограждении происходить не будет. Всего было установлено 205 столбов высотой до трех метров, которые были закручены в грунт на глубину два метра», – отметил он.





Сегодня подрядчик приступит к монтажу защитных секций перед трибунами. Строителям также предстоит установить навесы для мотоциклов и обустроить гараж для ремонта техники.

Как отметил начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО Павел Пригородов, до конца года на стадионе «Патриот» планируется установить освещение, теплые боксы и заменить сиденья для зрителей.





Работы по подготовке стадиона к проведению трековых мотогонок «Спидвей» будут завершены до ноября. После чего обновленный спортивный объект станет тренировочной площадкой как для уссурийских гонщиков, так и для приморской команды «Восток». В апреле 2020 года на стадионе «Патриот» пройдут Всероссийские соревнования по мотокроссу.





Отметим, стадион «Авангард» во Владивостоке, где ранее проводились тренировки по спидвею, временно закрывается на реконструкцию, и в связи с этим было принято решение построить тренировочную базу в Уссурийске. Прокат коньков зимой, футбольное поле летом и дорожки для бегунов – все услуги на стадионе «Патриот» сохранятся.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.