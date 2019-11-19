Путь к Олимпийским рекордам начинается на спортплощадке

В Приморском крае значительно увеличены ассигнования на строительство спортивных объектов и создание условий для массовых занятий спортом

В следующем году Приморский край станет базой, где российские атлеты, отправляющиеся на Олимпийские игры в Токио, проведут заключительный этап подготовки. Как отметил в интервью деловой газете «Золотой Рог» директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ, для олимпийцев в регионе будут созданы максимально комфортные условия. Однако высокие спортивные достижения начинаются с регулярных занятий спортом, и в этом плане Приморский край сегодня делает уверенный шаг вперед.

В регионе реконструируют имеющиеся и строят новые спортивные объекты, обновляют материально-техническую базу спортивных школ, вводят дополнительные меры социальной поддержки для тренерского состава и детей, занимающихся в спортивных секциях. Новые подходы к развитию массового спорта в регионе отмечены на федеральном уровне: губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО возглавил рабочую группу Госсовета РФ по туризму, физической культуре и спорту.

Спорт приближают к людям

- На октябрьском заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта губернатор Приморья Олег Кожемяко озвучил ряд предложений по развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни. Какие из предложенных главой региона решений уже опробованы в Приморском крае?

- По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко в 2019 году впервые получили поддержку в виде грантов и субсидий из краевого бюджета проекты некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих мероприятия по привлечению приморцев к занятиям физкультурой и спортом. Это бесплатные регулярные тренировки, зарядки, мастер-классы с широким охватом населения на протяжении года, а также крупные разовые мероприятия по продвижению здорового образа жизни, в котором единовременно принимает участие большое количество человек: массовые забеги, велосипедные заезды, спортивные фестивали и соревнования.

Также в 2019 году поддержку в виде субсидий на развитие из бюджета Приморского края впервые получили спортивные федерации. Эти средства они направляют на организацию турниров, приобретение спортивной экипировки и инвентаря, отправку спортсменов на соревнования, что в конечном итоге положительно сказывается на росте мастерства спортсменов.

Еще одна новая мера социальной поддержки, инициированная губернатором Приморья Олегом Кожемяко, коснется более 30 тысяч детей из многодетных семей. Теперь их родители смогут возмещать расходы на посещение детьми спортивных учреждений. Соответствующие поправки внесены в краевое законодательство. Право на новую меру социальной поддержки получат семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Размер компенсации на каждого ребенка возраста от 5 до 18 лет составит 50% от стоимости посещения, но не более 1 тысячи в месяц.

Уверен, что внедрять новые формы поддержки очень важно. Эти дополнительные стимулирующие меры позволят увеличить число приморцев всех возрастов, предпочитающих здоровый досуг и занятия физической культурой и спортом. Кроме этого, уже в ближайшее время в Приморье появится спортивный интернет-портал, с помощью которого жители края смогут узнать обо всех секциях и спортивных объектах, которые есть на территории региона, получат информацию о расписании занятий, увидят контактные данные. Специализированный ресурс разрабатывается по поручению главы региона. Главная его задача - обеспечить максимальное информирование не только молодежи, но и старшего поколения, а также людей с ограниченными возможностями здоровья о возможностях занятий физической культурой и спортом в любом муниципальном образовании Приморского края.

Новые стройки: от спортплощадки до стадиона

- Жан Анзорьевич, расскажите о наиболее крупных спортивных объектах, которые в настоящее время строятся или реконструируются в Приморском крае?

- В 2019 году государственной программой «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы предусмотрен обширный комплекс мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта в регионе. Важной ее составляющей является строительство спортивной инфраструктуры. Мероприятия реализуются по двум направлениям национального проекта «Демография» - федеральному и региональному проектам «Спорт – норма жизни».

Один из объектов, реконструкция которого ведется в рамках нацпроекта, – это стадион «Строитель» во Владивостоке. Его открытие после первого этапа реконструкции планируется уже в ноябре этого года. Сейчас на стадионе завершаются работы по укладке нового футбольного поля, соответствующего международным стандартам, обустроены шесть легкоатлетических дорожек со специализированным покрытием. На модернизацию «Строителя» выделены средства из федерального бюджета в размере 40 млн рублей.

В Уссурийске в завершающей стадии строительство ледовой арены, открытие которой запланировано на конец 2019 года. Также в этом году начнется масштабная реконструкция гребной базы в поселке Лозовом Партизанского городского округа, которая будет проходить поэтапно. В 2020 году база примет российскую сборную по гребле на байдарках и каноэ, которая будет готовиться в Приморье к летней Олимпиаде в Японии.

В 2019 году по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко спортивной сфере выделены значительные средства, большая часть которых направлена на развитие спортивной инфраструктуры. Порядка 95,5 млн рублей выделено на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов спорта в Приморском крае, в том числе восьми стадионов. Новые стадионы планируется построить в Шкотово и селе Михайловка - с искусственным покрытием и беговой дорожкой.

Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию пяти стадионов. «Авангард» в Арсеньеве, «Угольщик» в Артеме, стадион ДЮСШ в Дальнереченске, «Урожай» в селе Камень-Рыболов; также пройдет реконструкция трибуны на центральном стадионе в поселке Кировский. Проводится капитальный ремонт спортивного стадиона ДЮСШ в селе Анучино.

На 2020 год поданы заявки на подготовку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий еще пяти стадионов. На реконструкцию - стадионы в селе Хороль и микрорайоне Южная Лифляндия города Большой Камень. На строительство стадионов – в поселке Тавричанка Надеждинского района и в селе Владимиро-Александровское Партизанского района, а также на строительство футбольного поля в Кавалерово.

Помимо стадионов, в планах по развитию спортивной инфраструктуры на 2020 год – строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов. Два из них планируется построить во Владивостоке, и по одному – в Артеме, Находке, Черниговке и Чугуевке. Также планируется капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов и строительство крытого ледового катка в Кавалерово, Дальнегорске, Арсеньеве и Находке.

Во Владивостоке идет подготовка проектно-сметной документации на строительство на территории Нагорного парка Центра ледовых видов спорта, где будет развиваться новый для Приморья олимпийский вид спорта – керлинг. В планах – строительство регионального центра хоккея и крытого футбольного манежа на острове Русский и канатной дороги на горнолыжной базе в Арсеньеве за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Кроме того, в Приморском крае реализуется Комплексный план социального развития центров экономического роста, включающий строительство ледовой арены в Уссурийске и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Фокино в 2019 году, реконструкцию в 2020 году стадиона «Авангард» во Владивостоке и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Славянке в 2021 году.

Досье "Золотого Рога": Региональным проектом «Спорт – норма жизни» предусматривается, что к 2024 году систематически заниматься спортом должны 55% жителей Приморья. При этом доля вовлеченных в занятия спортом детей и молодежи должна увеличиться с 67,7% до 86%, людей среднего возраста – с 20% до 56%, людей старшего возраста – с 2,9% до 18%. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено строительство 35 новых спортивных объектов, а также оборудование 485 плоскостных сооружений. Планируемый объем финансирования регионального проекта «Спорт – норма жизни» в период до 2024 года составит около 24 млрд рублей, в том числе более 17 млрд рублей из федерального бюджета.



- Какое количество новых спортивных площадок построено за последнее время в Приморье?

- В рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2019 году в Приморье будет построено 10 спортивных площадок в восьми муниципалитетах, 35 хоккейных коробок в 21 муниципальном образовании, большая часть из которых является сельскими поселениями. Основные работы планируется завершить к концу ноября. Также в этом году по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» за счет средств краевого бюджета возводится 14 атлетических павильонов с уличными тренажерами в девяти муниципальных образованиях. В список вошли не только городские округа края, но и сельские территории – села Беневское, Валентин, Соболинка, Безверхово, поселок Дунай. К концу ноября площадки в этих населенных пунктах откроются для всех желающих заниматься физической культурой и спортом.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» девяти муниципальным районам Приморского края выделены средства на приобретение и установку оборудования площадок для тестирования населения по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В четырех районах - Анучинском, Михайловском, Хорольском и Черниговском – ведутся работы по монтажу, которые завершатся в ближайшее время. До середины ноября ожидается поставка оборудования еще в пять районов – Дальнереческий, Надеждинский, Ольгинский, Пожарский и Кавалеровский, где полный монтаж площадок завершится к концу ноября. После ввода в эксплуатацию жители этих районов смогут полноценно готовиться к выполнению комплекса ГТО и заниматься массовым спортом.

В следующем году обновление спортивной инфраструктуры в Приморском крае продолжится. Предварительно получены заявки от 21 муниципалитета на строительство 70 спортивных площадок.

- Для развития массового спорта нужны не только помещения и стадионы, но и кадры. Какие шаги предпринимаются в Приморье для привлечения тренеров по различным видам спорта в школы и спортивные секции?

- Безусловно, все имеющиеся и новые спортивные объекты, которые строятся и будут построены в нашем крае, не смогут полноценно работать без квалифицированных тренерских кадров. Проблема обеспеченности тренерами и инструкторами в настоящее время в Приморском крае имеется. И если в городах ситуация относительно неплохая, то в сельских районах она стоит значительно острее.

Поэтому новая мера социальной поддержки, предложенная губернатором Олегом Кожемяко и внесенная в закон о социальной поддержке граждан в конце октября этого года, будет хорошим подспорьем для работников краевых государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, проживающих и работающих в сельской местности. Инструкторам-методистам и тренерам с высшим или средним профобразованием расходы за жилье, отопление и электроэнергию будут компенсировать в размере 100%. Не имеющим профобразования предусмотрели ежемесячную денежную выплату, которая позволит компенсировать собственные расходы на жилищно-коммунальные услуги. Эта мера социальной поддержки позволит закрепить кадры и привлечь новые.

Кроме того, со следующего года за счет федеральной субсидии работники сферы физической культуры и спорта Приморского края смогут пройти переподготовку в Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровске, получив квалификацию тренера организаций спортивной подготовки или инструктора по спорту. В настоящее время программа переподготовки рассчитана до 2023 года.

Болельщикам Приморья есть кем гордиться

- Какие виды спорта сегодня являются приоритетными, базовыми для Приморского края?

- В настоящее время у нас в крае развивается более 90 видов спорта, которые делятся на олимпийские и неолимпийские, летние и зимние. Кроме этого, в каждом регионе, и в нашем тоже, имеются базовые виды спорта, утверждаемые приказом министерства спорта России. В Приморском крае это восемь олимпийских видов спорта - бокс, гребля на байдарках и каноэ, бейсбол, легкая атлетика, бадминтон, парусный спорт, тяжелая атлетика, футбол; и один национальный – самбо. Все они активно развиваются, а воспитанники базовых видов спорта достойно защищают честь региона, входя в составы национальных сборных по возрастам.

- Осуществляется ли в настоящее время поддержка из краевого бюджета профессиональных команд Приморского края – ХК «Адмирал», ФК «Луч», БК «Спартак-Приморье»?

- Приморье успешно представляют на всероссийском уровне не только сильнейшие спортсмены Центра спортивной подготовки, краевой спортивной школы олимпийского резерва и спортивных федераций, но и профессиональные спортивные клубы, многие из которых созданы несколько десятилетий назад. Без них приморский спорт уже невозможно представить. Это футбольный клуб «Луч» и арсеньевская команда по хоккею с мячом «Восток», отметившие в прошлом году 60-летний юбилей; спидвейный клуб «Восток», которому в следующем году исполнится 58 лет; баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», у которого в этом году круглая дата - 20 лет со дня основания; волейбольная команда «Приморочка», которая в следующем году отметит 10-летие. Самый молодой из приморских клубов – хоккейный «Адмирал», созданный в 2013 году, с момента своего появления сразу завоевал сердца приморцев – любителей хоккея, и каждый домашний матч собирает полные трибуны болельщиков на «Фетисов-Арене».

Профессиональные клубы – это целая система, в которой, помимо основной команды, играет молодежная, растут и тренируются под руководством опытных наставников юниоры, юноши и дети. Администрацией Приморского края осуществляется поддержка профессиональных клубов в виде предоставления субсидий на основные и резервные, а также на детско-юношеские школы и отделения. Кроме того, существенную помощь клубам оказывают компании-спонсоры и партнеры, понимающие их социальную значимость для региона в части приобщения подрастающего поколения к занятиям спортом.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В 2020 году в часе лета от Владивостока, в Токио, состоятся летние Олимпийские игры. Известно ли уже, представители каких видов спорта будут проходить в Приморье акклиматизацию перед Олимпиадой? Будут ли участвовать в Играх-2020 наши, приморские спортсмены?

- В силу своего географического расположения по соседству с Японией, где в следующем году с 24 июля по 9 августа в Токио будут проходить XXXII летние Олимпийские игры, которые соберут около 12,5 тысяч сильнейших спортсменов со всего мира, Приморский край рассматривается как база для подготовительно-акклиматизационных сборов многими спортивными федерациями. В настоящее время наш регион выбрали для заключительного этапа подготовки национальные сборные по легкой атлетике, боксу, спортивной борьбе (греко-римской), скалолазанию, тяжелой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, бадминтону, плаванию, дзюдо.

Конечно, со своей стороны мы постараемся создать все условия для российских спортсменов, чтобы сборы прошли для них максимально эффективно, и они успешно выступили на Олимпиаде. Что касается участия в Играх приморских спортсменов, то у нас имеются потенциальные кандидаты в российские олимпийские команды по видам спорта. Основные отборочные старты у всех еще впереди, поэтому называть кого-то еще рано. Однако я уверен, что приморские спортсмены сделают все возможное, чтобы принять участие в Олимпийских играх!

На фото: Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов: «Жителям Приморья сегодня созданы все условия для занятий физкультурой и спортом».

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