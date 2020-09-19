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Приморцев приглашают побегать онлайн

19 Сентября 2020, 14:28 | Приморье

Участие в проекте бесплатное и подходит всем, кто любит бег и готов открываться чему-то новому

Беговой клуб RunDnsRun запускает всемирный GALAXY RUN CHALLENGE – забег, который пройдет в онлайн-формате. К челленджу могут присоединиться все желающие в любой точке планеты. Участие в проекте бесплатное и подходит всем, кто любит бег и готов открываться чему-то новому.

Как объясняют организаторы мероприятия, идея провести челлендж родилась после принятия решения о переносе главного бегового события Дальнего Востока - юбилейного международного V Galaxy Vladivostok Marathon - на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

«В это сложное время, когда ведущие марафоны мира отменяют или переносят старты, мы решили поддержать и вдохновить наше беговое сообщество. Для этого совместно с Samsung Electronics Rus Company мы запустили GALAXY RUN CHALLENGE. Участие в формате онлайн позволит избежать рисков, связанных с пандемией, и что самое главное – позволит спортсменам продемонстрировать результаты своей подготовки», - рассказала продюсер V Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

Челлендж будет проходить в течение трех дней: 25, 26, 27 сентября. Выйти на старт можно в любой из этих дней в удобное время. Участникам предлагаются дистанции на выбор: 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км или 42,2 км.

Место старта и маршрут каждый выбирает самостоятельно, важно чтобы при этом можно было зафиксировать трек посредством GPS-сигнала в специальных беговых приложениях: Strava, Garmin, Asics, Runtastic и любом другом.

«На онлайн-забег уже зарегистрировалась многие из тех, кто планировал бежать марафон «Мосты Владивостока» 26 сентября. Особый отклик мы получили от иностранцев, которые не могли приехать из-за закрытия границ. Среди участников уже есть представители Японии, Китая, Кореи, Польши и США», - рассказала продюсер V Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

Планируется, что совместными усилиями участники пробегут 26 092 020 метров – в поддержку марафона «Мосты Владивостока». Онлайн-счетчик, синхронизированный с системой загрузки результатов забега, будет в режиме реального времени показывать, сколько осталось пробежать.

Все участники GALAXY RUN CHALLENGE получат сертификат финишера в личном кабинете на платформе RussiaRunning.com, а также бонусы от бегового клуба RunDnsRun, на которые смогут приобрести фирменную продукцию (браслеты, футболки, рюкзаки, повязки и бафы для бега) из коллекции и с символикой Galaxy Vladivostok Marathon 2017-2019 годов. Помимо этого, они смогут принять участие в конкурсах в социальных сетях с призами от Samsung и магазина «Спортмаркет на Заре».

Зарегистрировать для участия в онлайн-забеге GALAXY RUN CHALLENGE можно на сайте rundnsrun.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: galaxy run challenge  бег  спорт  беговой клуб  забег 



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