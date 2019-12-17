Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Лучу" напишут план спасения
Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб
Администрация Приморского края совместно с ФК «Луч» и спонсорами разработают план финансового оздоровления фубольного клуба. Об этом договорились на рабочем совещании с участием первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербина и представителей спонсора, ОАО "Терминал Астафьева".
Как сообщила Вера Щербина по итогам совещания, главная задача сейчас – погашение задолженности по заработной плате перед игроками и персоналом клуба. Первые выплаты игрокам начнутся уже в декабре.
"Позиция администрации Приморского края и спонсора, "Терминал Астафьева", в том, чтобы сохранить и развивать футбольный клуб "Луч". Мы договорились совместно найти пути выхода из сложившейся тяжёлой ситуации с задержкой выплаты заработной платы игрокам и персоналу. Основные решения будут приняты в январе следующего года, а сейчас главное выплатить людям деньги перед праздниками", – добавила заместитель руководителя региона.
Вера Щербина отметила, что в ближайшее время состоится общая встреча с участием представителей департамента физической культуры и спорта, спонсоров клуба в лице "Терминал Астафьева" и ВМТП для разработки дорожной карты по финансовому оздоровлению флагмана приморского футбола.
Напомним, что перед зимним перерывом "Луч" одержал две гостевые победы, в том числе над лидером первенства и сейчас занимает 15 место в Футбольной Национальной Лиге.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Лучу" напишут план спасения
- Олег Кожемяко вручил пояс чемпиона MFP бойцу из Приморья
- Путь к Олимпийским рекордам начинается на спортплощадке
- Определены победители 17-й Бизнес-спартакиады Приморья
- Приморская команда "Восток" подтвердила звание Чемпиона России по спидвею
- Летняя Бизнес-спартакиада Приморья-2019 стартовала во Владивостоке
- Приморский молодежный баскетбол выходит на высший уровень
- "Моя цель - развивать самбо там, где я живу - в родном Приморском крае!"
- Расчет или эмоции: Кто победит в юбилейном сезоне РДС-ВОСТОК
- Новый вектор развития приморского баскетбола
Новости раздела
- "Лучу" напишут план спасения
- Приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко
- Олег Кожемяко вручил пояс чемпиона MFP бойцу из Приморья
- Путь к Олимпийским рекордам начинается на спортплощадке
- Определены победители 17-й Бизнес-спартакиады Приморья
- "Спартак-Приморье" разгромил металлургов
- Приморская команда "Восток" подтвердила звание Чемпиона России по спидвею
- Летняя Бизнес-спартакиада Приморья-2019 стартовала во Владивостоке
- Для молодёжной команды "Луча" оборудовали новую раздевалку
- Медведев, Рублев и Хачанов встретятся на корте АТР Санкт-Петербург
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока может стать таиландским
- Сельское хозяйство в Приморье продолжает разваливаться
- Кадастру сбивают оценку
- Иностранный застройщик решился опустить ипотеку до "нуля"
- Панельное домостроение в Хабаровском крае приказало "долго жить"
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
- Первые жители Приморья получили ипотеку под 2%
- Новогодние огни погружают Владивосток в атмосферу праздника
- В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта
- На Сахалине завершилась Дальневосточная неделя туризма