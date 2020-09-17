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Приморские спортсмены вошли в число финалистов чемпионата России по легкой атлетике
В чемпионате приняли участие около 900 спортсменов из 68 регионов России
Приморские спортсмены Виктор Гуржий и Федор Кисельков вошли в число финалистов чемпионата России по легкой атлетике, который завершился в Челябинске.
В связи с переносом многих соревнований из-за пандемии COVID-19 для большинства легкоатлетов турнир стал едва ли не единственной возможностью показать свои результаты в текущем спортивном сезоне. В чемпионате приняли участие около 900 спортсменов из 68 регионов России.
В забегах на 800 метров и на 1500 метров Приморский край представил Виктор Гуржий, пробежав дистанции за 1 минуту 49 секунд и за 3 минуты 48 секунд, заняв 6 и 7 места соответственно. Эти результаты позволили ему выступить в финальной части соревнований в числе сильнейших бегунов страны.
- Обычно наилучший результат спортсмен показывает после 3-4 соревнований в сезоне. Чемпионат в Челябинске стал для меня первым масштабным соревнованием в этом году. К тому же, я приехал за день до проведения стартов, не успел как следует акклиматизироваться. Но, несмотря на это, я смог пробежать 800 метров меньше, чем за 1 минуту 50 секунд. На протяжении 20 лет легкоатлеты Дальнего Востока не могли «переломить» этот показатель, и я рад что я смог достойно представить Приморье. Кроме того, у меня были очень достойные конкуренты: они успели выступить и на соревнованиях в Брянске, Смоленске, Челябинске. Это очень важно для спортсмена, ведь для нас соревнования – лучшая тренировка! На них набираешься опыта, развиваешь тактику. Я стал для конкурентов настоящей «темной лошадкой», никто не ожидал таких показателей от спортсмена, который не выступал два года. Я очень доволен, но вместе с тем понимаю, что мог бы показать результат лучше, если бы выступал чаще. Есть куда стремиться, сейчас буду готовиться к зимнему сезону, - рассказал Виктор Гуржий.
В дисциплине по прыжкам в длину Приморье представил Федор Кисельков с результатом 7,61 метр – 7 место. Он также выступил в финале чемпионата России.
Отметим, что участие спортсменов во всероссийских соревнованиях обеспечили Федерация легкой атлетики совместно с Министерством спорта Приморского края.
- Участие в чемпионатах и первенствах страны позволяет легкоатлетам из Приморья оценить уровень своей подготовки и понять, над чем нужно работать, чтобы улучшить результаты. Нужно понимать, что это первый чемпионат, на который выехали наши спортсмены после длительного периода самоизоляции, когда не было возможности не то, что участвовать в соревнованиях, но даже полноценно тренироваться. Конечно, нам важно было дать нашим спортсменам возможность показать себя, и они полностью оправдали ожидания, показав отличные результаты. Поздравляю ребят и желаю им развития и новых рекордов, - прокомментировала директор Федерации легкой атлетики Приморского края Елена Порубова.
Федерация легкой атлетики продолжит работать для того, чтобы легкоатлеты могли представлять Приморский край на первенствах страны и показывать достойные результаты.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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