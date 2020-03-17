Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч" опустился в зону вылета
Команда Валерия Петракова проиграла конкуренту в борьбе за выживание
Футбол. 16 марта. 27 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Воронеж. «Факел» (Воронеж) – «Луч» (Владивосток) - 1:0 (0:0). Гол: Дашаев (65).
«Факел»: Саутин, Мастерной, Брызгалов, Дашаев, Красильниченко, Мазуров (Пухов, 70), Евсеев, Рябокобыленко (Дмитриев, 40), Коробов (Хайманов, 90+3), Яковлев (Петрусёв, 76), Григорьев.
«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Калугин, Белунов (Руденко, 75), Кротов, Саламатов, Акопян (Васильев, 85), Пономаренко, Гордиенко, Кутьин.
Владимир БЕСЧАСТНЫХ, главный тренер ФК «Факел»:
- Считаю, что игра получилась. С учетом тяжелого вязкого поля мы пытались играть в футбол. Встреча была довольно содержательной, с хорошими подходами. Тот состав, которым играли в Армавире, сегодня менять не стали. Тем более, что там мы владели преимуществом, только не забили. Думаю, что на следующую игру в Курске против «Авангарда» состав будет примерно таким же. Коробов сыграл сегодня куда лучше, чем в Армавире, но возможности у него большие, и дальше он будет играть еще лучше. Что касается Дашаева, то он значительно усилил игру, с его приходом в обороне действуем надежней. Григорьев и Саутин, несомненно, тоже усилили команду, просто Максиму надо забить первый гол, и у него дальше все пойдет. А у Саши, по большому счету, серьезной работы пока не было.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер ФК «Луч»:
- Мы провели два разных тайма. Не могу объяснить, в какой футбол играли в первой половине встречи. Да и исполнение было на низком уровне. Из нашей команды, которая завершала осеннюю часть чемпионата, ушло семь человек, из них пятеро – твердых игроков «основы». Их заменили ребята из молодежной команды, они новички в футболе, отсюда нервозность и ошибки. Второй тайм сыграли получше. Хотя пропустили, но по содержанию игры он был куда лучше, чем первый. К «Факелу» готовились, просматривали его матчи, угадали стартовый состав соперников, но получилось так, как получилось.
Остальные матчи 27-го тура принесли следующие результаты:
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 2:0
«Томь» (Томск) - «Краснодар-2» (Краснодар) 2:1
«Енисей» (Красноярск) - «Спартак-2» (Москва) 1:0
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Химки» (Химки) 2:2
«Чертаново» (Москва) - «Мордовия» (Саранск) 3:0
«Шинник» (Ярославль) - «Ротор» (Волгоград) 0:1
«Чайка» (Песчанокопское) - «Авангард» (Курск) 1:1
«Балтика» (Калининград) - «Армавир» (Армавир) 2:0
«Текстильщик» (Иваново) - «Торпедо Москва» (Москва) 0:0
По итогам 27 туров «Луч» опустился на 16-ое место. На счету приморцев 27 очков, у «Краснодара-2» (занимает 15-ое место) и «Енисея» - по 28.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФК «Факел».
Новости партнеров
Новости тематики
- "Луч" опустился в зону вылета
- Во Владивостоке с успехом прошел детский футбольный турнир
- Футбол: "Луч" доиграет сезон, но банкротство с повестки дня никто не снимал
- "Спартак-Приморье" завершил выезд победой в Москве
- "Спартак-Приморье": разгром в Химках
- Игроки "Луча" просят губернатора Приморья спасти клуб
- Уссурийский стадион "Патриот" готовят к проведению трековых мотогонок
- "Адмирал" не попадает в плей-офф
- Ушел из жизни патриарх приморского баскетбола Сергей Клигер
- Приморцы обратились с открытым письмом о помощи к губернатору Приморья Олегу Кожемяко
Новости раздела
- "Луч" опустился в зону вылета
- Во Владивостоке с успехом прошел детский футбольный турнир
- Зимняя XVIII Бизнес-спартакиада Приморья набирает обороты
- Wink покажет реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире
- Владивосток на шахматной короне
- Футбол: "Луч" доиграет сезон, но банкротство с повестки дня никто не снимал
- Более 2000 человек вышли на "Лыжню России" в Приморье
- "Спартак-Приморье" завершил выезд победой в Москве
- "Спартак-Приморье": разгром в Химках
- Игроки "Луча" просят губернатора Приморья спасти клуб
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- Найден уникальный способ защиты мужчин от коронавируса
- Стало известно, какие товары значительно подорожают из-за падения курса рубля
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям