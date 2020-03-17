"Луч" опустился в зону вылета

Команда Валерия Петракова проиграла конкуренту в борьбе за выживание

Футбол. 16 марта. 27 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Воронеж. «Факел» (Воронеж) – «Луч» (Владивосток) - 1:0 (0:0). Гол: Дашаев (65).

«Факел»: Саутин, Мастерной, Брызгалов, Дашаев, Красильниченко, Мазуров (Пухов, 70), Евсеев, Рябокобыленко (Дмитриев, 40), Коробов (Хайманов, 90+3), Яковлев (Петрусёв, 76), Григорьев.

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Калугин, Белунов (Руденко, 75), Кротов, Саламатов, Акопян (Васильев, 85), Пономаренко, Гордиенко, Кутьин.

Владимир БЕСЧАСТНЫХ, главный тренер ФК «Факел»:

- Считаю, что игра получилась. С учетом тяжелого вязкого поля мы пытались играть в футбол. Встреча была довольно содержательной, с хорошими подходами. Тот состав, которым играли в Армавире, сегодня менять не стали. Тем более, что там мы владели преимуществом, только не забили. Думаю, что на следующую игру в Курске против «Авангарда» состав будет примерно таким же. Коробов сыграл сегодня куда лучше, чем в Армавире, но возможности у него большие, и дальше он будет играть еще лучше. Что касается Дашаева, то он значительно усилил игру, с его приходом в обороне действуем надежней. Григорьев и Саутин, несомненно, тоже усилили команду, просто Максиму надо забить первый гол, и у него дальше все пойдет. А у Саши, по большому счету, серьезной работы пока не было.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер ФК «Луч»:

- Мы провели два разных тайма. Не могу объяснить, в какой футбол играли в первой половине встречи. Да и исполнение было на низком уровне. Из нашей команды, которая завершала осеннюю часть чемпионата, ушло семь человек, из них пятеро – твердых игроков «основы». Их заменили ребята из молодежной команды, они новички в футболе, отсюда нервозность и ошибки. Второй тайм сыграли получше. Хотя пропустили, но по содержанию игры он был куда лучше, чем первый. К «Факелу» готовились, просматривали его матчи, угадали стартовый состав соперников, но получилось так, как получилось.

Остальные матчи 27-го тура принесли следующие результаты:

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 2:0

«Томь» (Томск) - «Краснодар-2» (Краснодар) 2:1

«Енисей» (Красноярск) - «Спартак-2» (Москва) 1:0

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Химки» (Химки) 2:2

«Чертаново» (Москва) - «Мордовия» (Саранск) 3:0

«Шинник» (Ярославль) - «Ротор» (Волгоград) 0:1

«Чайка» (Песчанокопское) - «Авангард» (Курск) 1:1

«Балтика» (Калининград) - «Армавир» (Армавир) 2:0

«Текстильщик» (Иваново) - «Торпедо Москва» (Москва) 0:0

По итогам 27 туров «Луч» опустился на 16-ое место. На счету приморцев 27 очков, у «Краснодара-2» (занимает 15-ое место) и «Енисея» - по 28.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Факел».