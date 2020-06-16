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Спортсмены Приморья начали безопасные тренировки

16 Июня 2020, 11:40 | Приморье

Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе разрешено проводить группами до 10 человек

В Приморском крае постепенно снимают ограничения, введенные для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. И к радости засидевшихся на самоизоляции приморцев с 6 июня власти края разрешили жителям гулять на свежем воздухе, посещать зоопарки, а также заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами (до 5 человек).

Как говорится, радоваться можно и нужно, только важно не забывать: это всего лишь этап снятия ограничительных мер, режим повышенной готовности в Приморском крае еще не отменен. Поэтому жителей Приморья настоятельно просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

Одно из послаблений, которого, без преувеличения, ждали все спортсмены и приверженцы здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Правда, пока группами до 10 человек.

Поскольку снятие отдельных ограничений должно осуществляться в рамках соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований, Министерство физической культуры и спорта и Роспотребнадзор Приморья разработали некоторые рекомендации, которые помогут спортсменам и любителям спорта сохранить свое здоровье и здоровье окружающих.

Теперь, согласно инструкции, перед началом тренировок ответственные за соблюдение мер безопасности в связи с распространением COVID-19 лица (тренеры, руководители спортсооружений) должны обеспечить обработку помещений, оборудования и инвентаря дезинфицирующими средствами. В обязательном порядке провести бесконтактную термометрию персонала и спортсменов, при этом обращая внимание на их самочувствие и жалобы. В раздевалках в закрытых помещениях нужно соблюдать «социальную дистанцию», все должны носить защитные маски и перчатки. Однако во время самой тренировки спортсменам разрешено не использовать индивидуальные защитные средства. Помещения должны быть обработаны дезсредствами и после тренировок.

Поскольку в занятиях разрешили участвовать группам не более 10 человек, то группы, где количество занимающихся больше, стоит разделить и обеспечить дистанцию между спортсменами не менее 5 метров.

Кроме того, все занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе должны проводиться только в тех местах, которые для этого предназначены, – стадионы, спортплощадки. При этом на спортивных объектах должны быть организованы места обработки рук антисептиками с использованием автоматических бесконтактных дозаторов.

Отдельно в документе прописано, как нужно правильно утилизировать использованные маски и перчатки. Перед тем как выбросить в контейнер для сбора отходов, их необходимо собрать и герметично упаковать в 2 полиэтиленовых пакета.

Спорту и здоровью граждан в Приморье уделяется особое внимание. Так, региональным проектом «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» в крае запланировано к 2024 году достигнуть доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения в 56,2%.

На фото: Одно из послаблений, которого, без преувеличения, ждали все спортсмены и приверженцы здорового образа жизни – это занятия на открытом воздухе.

Фото автора.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: спорт  коронавирус 



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