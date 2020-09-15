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От ярмарки спорта - до стадиона
Во Владивостоке ведется строительство пришкольного спорткомплекса и двух стадионов. А 5 сентября в праздничной атмосфере здесь прошла ярмарка спорта.
Строительство спорткомплекса возле школы №6 на улице Казанской сейчас в самом разгаре. Рабочие уже возвели стены теплого перехода, который соединит школу и спортивное сооружение, завершают обустройство наружных инженерных коммуникаций, ведут монтаж металлоконструкций, утепляют фасад и занимаются благоустройством прилегающей территории.
Трехэтажный спортивный комплекс вместит в себя два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, душевые и комнаты для переодевания.
Сдать объект планируют до конца года.
Продолжаются работы и по строительству двух пришкольных стадионов – возле школы № 51 на ул. Вострецова, 9 и на ул. Ялтинской, 18 возле школы № 39. Заниматься спортом там смогут не только учащиеся, но и жители микрорайонов. На обоих объектах уже начались земляные работы.
Помимо футбольного поля с искусственной травой рабочие установят баскетбольную и волейбольную площадки, зоны для воркаута с тренажерами.
Напомним, в июне во Владивостоке завершилось строительство двух современных пришкольных стадионов в Советском районе - возле школ №58 на улице Чкалова и №60 на улице Русской. И работу в этом направлении, по словам главы Владивостока Олега ГУМЕНЮКА, необходимо продолжать. У каждого жителя города должна быть возможность заниматься спортом на площадках и стадионах в шаговой доступности.
На фото: На ярмарке спорта, которая прошла на стадионе «Строитель», каждый желающий смог не только узнать о работе спортивных школ города, но и принять участие в мастер-классах по подъему штанги, стрельбе из лука, настольному теннису, игре в шахматы и других.
Фото Vlc.Ru
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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