Новый вектор развития приморского баскетбола

Профессиональный клуб «Спартак-Приморье» выполняет наказ властей региона о популяризации массовых видов спорта

В спортивной отрасли Приморья создан прецедент - 21 июня был создан Общественный совет баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», являющегося одним из лидеров профессионального спорта региона. Важно, что в состав совета вошли люди, внесшие значительный вклад в развитие баскетбола, а возглавил совет мастер спорта, президент Федерации баскетбола г. Артема Виталий КИСЕЛЕВ.

- Цель совета – объединить возможности профессионального баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» с возможностями федераций, которые занимаются развитием баскетбола на территории Приморского края для более грамотной, плотной и обширной работы, - пояснил г-н Киселев. - Это касается не только баскетбола для взрослых. Мы начнем от минибаскета, который культивируется за рубежом среди детей с 7 лет, это касается стритбола, студенческого баскетбола, любительского, ветеранского. Первый проект, который мы запускаем, - это турнир по баскетболу 3х3, который пройдет в сентябре в рамках Восточного экономического форума, затем будут любительские чемпионаты, турниры среди ветеранов. В нашем крае прекрасный спортивный губернатор, Олег Николаевич КОЖЕМЯКО, я его знаю очень давно, и я очень надеюсь, что он нас поддержит, и при этой поддержке мы будем покорять новые вершины.

В свое время я приложил усилия, чтобы клуб «Спартак» возродился. Вместе с Сергеем Пейлатовичем Клигером мы начинали работу, а потом я отошел от дел, занимался зарубежными проектами. Поэтому судьба клуба для меня не безразлична. И хочу сказать, что в клубе работа поставлена на профессиональные рельсы. Меня больше всего радует, что Максим Учайкин, воспитанник клуба, вырос в прекрасного тренера. Он постоянно развивается как личность, как тренер. Я всегда мечтал, чтобы в «Спартаке-Приморье» работали и играли местные ребята. Я надеюсь, что участие нашей команды в Единой молодежной лиге ВТБ по итогам 3-4 лет поможет ребятам вырасти в профессиональных игроков, и мы будем иметь полноценную команду из местных игроков. Я вспоминаю, когда в «Спартаке» в 80-90-х годах не было игроков из других регионов, у нас были только местные ребята, и я хочу, чтобы такое время опять пришло на приморскую землю, чтобы была преемственность поколений, чтобы мы приходили и болели за своих ребят из спортивной школы. Я надеюсь, что политика клуба позволит это сделать в ближайшие годы, в этом я доверяю руководителю клуба Ивану СЫРКИНУ и тренерскому штабу.

Состав Общественного совета: Киселев Виталий Геннадьевич, Клигер Сергей Пейлатович – основатель БК «Спартак-Приморье»; САПРЫКИН Владимир Георгиевич – председатель совета ветеранов БК «Спартак-Приморье»; МАКАРОВ Игорь Георгиевич – ветеран БК «Спартак-Приморье», главный тренер БК ВГУЭС; РУДОЙ Дмитрий Александрович – президент Федерации баскетбола г. Находка; ПРИГОРОДОВ Павел Михайлович – начальник управления по делам молодежи Уссурийского ГО; ДРОЗДОВ Михаил Юрьевич - президент Федерации баскетбола Приморского края; СЕРДЮК Светлана Владимировна – представитель ШБЛ «КЭС-БАС-КЕТ» в Приморском крае; ВОЛКОВ Андрей Владимирович – представитель ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в ДФО.

Общественный совет БК «Спартак-Приморье» на первом заседании заслушал отчет руководства и тренерского штаба профессионального клуба о ближайших планах. Главное, и долгожданное, известие, - молодежная команда «Спартак-Приморье» впервые в истории примет участие в Единой молодежной лиге ВТБ.

Единая молодежная Лига ВТБ, объединившая сильнейших молодых баскетболистов России, была создана в 2013 году под эгидой Единой Лиги ВТБ. Возраст игроков, выступающих в молодежной Лиге, не должен быть менее 15 и не старше 19 лет на дату первого матча. В сезоне-2019-20 в турнире примут участие 11 команд из России - 9 молодежных коллективов клубов Единой Лиги ВТБ (ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Химки», УНИКС, «Нижний Новгород», «Автодор», «Зенит», «Енисей», «Парма»), а также молодежные коллективы клубов российской Суперлиги - «Самары» и «Спартака». В предыдущем сезоне победу праздновала команда «Химки-2», обыгравшая в финале «ЦСКА-

Юниор» 82:70.

С отчетом о комплектации состава и предсезонной подготовке основной команды «Спартак-Приморье» на совете выступил главный тренер Максим Учайкин.

Состав БК «Спартак-Приморье»: защитники – Григорий МОТОВИЛОВ, Алексей ВЗДЫХАЛКИН, Максим КОЛЮШКИН, Квамейн МИТЧЕЛЛ (США, ранее феерил за сахалинский «Восток 65»), Кирилл ПИСКЛОВ, нападающие – Максим ШЕЛЕКЕТО, Андрей ЗВЕРКОВ, Сергей ТОРОПОВ, Артемий ФОРНАЛЕВ, Геннадий ДЕНИСОВ, центровые – Сиди ДЖИТТЕ (Сенегал), Алексей Курцевич.

Максим Учайкин:

-К сегодняшнему дню мы укомплектовались на 100%. Как мы и планировали после окончания прошлого сезона в составе у нас будет 11-12 опытных игроков, к которым мы добавим трех-четырех воспитанников нашего молодежного проекта. Надо сказать, что список был широкий, работа проделана большая, на каждую позицию мы рассматривали по 3-4 кандидата, обсуждения были бурные. Мы оценивали игровые возможности ребят и сопоставляли их с финансовыми возможностями нашего клуба. Кроме того, мы хотели получить оперативный простор в защите и в нападении игры команды, и нашей целью было привнести молодую кровь и энергию. В прошлом провальном сезоне – это то, чего нам не хватило.

Игроки

-Мы сохранили в составе Григория Мотовилова, который прошел все институты сборной – от кадетов до попадания в расширенный состав национальной команды России для подготовки к Кубку мира, он полюбился нашим болельщикам за свою энергию, и ему есть в чем прибавлять. Мы приобрели Кирилла Писклова из «Новосибирска», его я знаю очень давно, пресекались с ним в ДЮБЛ, когда я работал помощником тренера, сейчас он уже стал легендой баскетбола 3х3 и неделю назад стал чемпионом Европейских игр в Минске. Мне нравится, когда молодые ребята летом не бездельничают, а идут в баскетбол 3х3, это добавляет им жесткости на баскетбольной площадке, и потом они не пасуют перед опытными партнерами. Кирилл, кстати, тоже попал в расширенный состав команды Сергея Базаревича.

Мы сохранили и приумножили опытных игроков, которые дадут, без сомнения, опции в нападении. Новые контракты подписали Максим Колюшкин и Алексей Вздыхалкин. Новые игроки команды с опытом игры в Единой лиге ВТБ – Сергей Торопов из «Нижнего Новгорода» и Максим Шелекето из УНИКСа. Вернули из литовской лиги Александра Захарова, этот игрок сделал результат «Иркуту» два года назад и был на тот момент одним из лучших игроков Суперлиги.

На позицию «первого номера» нам удалось привлечь легионера Квамейна Митчелла, который за один сезон в российской лиге стал лучшим атакующим защитником и одним из лучших игроков Суперлиги. То, как он выкладывался на площадке, и та энергия, которая от него исходила – это все, что мы хотим, чтобы он нам привнес».

По «большим» игрокам тоже прошла неплохая селекция. Скажу, что в Суперлиге не так много «больших», которые могут создавать моменты для себя и доминировать под щитами. В прошлом сезоне таким был один Гудумак, а в этом сезоне он опять вернулся в Единую лигу ВТБ. Мы искали игроков, которые были бы подвижны, мобильны, атлетичны, могли навязывать борьбу на «щитах» и быть очень функциональными в защите. Алексей Курцевич – это как раз один из лучших защищающихся центровых последних лет в Суперлиге. Еще в этом сезоне в нашем составе будет играть Сиди Джитте – сенегальский центровой, который присоединился к нам в прошлом сезоне, но, по стечению обстоятельств, у него произошел рецидив травмы. «Большой» с ростом 210 см может двигаться на площадке как защитник, за два сезона в черногорской лиге имеет в среднем больше 10 подборов меньше, чем за 20 минут на площадке.

Возвращение воспитанников

- В число 12 игроков вошли воспитанники клуба, которых мы решили вернуть. Андрей Зверков последние два сезона провел в Екатеринбурге, играя за «Урал» и «Уралмаш», был капитаном этих команд и лидером. В обоих клубах он был на хорошем счету. Еще мы решили дать шанс Артемию Форналеву, который последние несколько лет играл в студенческом чемпионате России за иркутский вуз, входил в студенческую сборную АСБ, принимал с ней участие в международных турнирах. Еще к этому списку мы добавим игроков из молодежного проекта – Геннадия Денисова, Георгия ПИЛИПЧУКА и Данила ГОРБУНОВА.

Подготовка к сезону

- Вся предсезонная подготовка уже спланирована. 10 июля мы начнем дистанционно готовить команду к сбору. Наш тренер по физподготовке Василий ВЛАДИМИРОВ готовит программу с комментариями на видео, которая будет отправлена игрокам, и по которой они будут заниматься месяц до сбора. 7-8 августа мы собираемся в Москве для медицинского осмотра, а затем перемещаемся в Крым. 10 августа у нас запланирована первая тренировка в Севастополе. Этот сбор будет продолжаться больше 20 дней, и на нем мы планируем заложить базу в плане физики, а также в системе игры в защите и нападении. На сентябрь уже запланирована серия товарищеских турниров. С 5 по 8 сентября мы примем участие в турнире в Латвии, в котором будут играть команды не только Суперлиги, но и Единой лиги ВТБ. После этого мы переместимся в Ижевск, где с 10 по 15 сентября примем участие в традиционном уже турнире на призы завода «Купол». После этого будет небольшая пауза между играми, за которую мы поработаем над тем материалом, который получим от турниров в Латвии и Ижевске. И планируем закончить подготовку турниром памяти Александра Петренко в Подмосковье или товарищескими матчами с московскими командами.

КСТАТИ

По итогам 2018 года охват населения Приморского края занятиями физической культурой и спортом составил 34,0% от общей численности населения края в возрасте 3-79 лет, что на 1,6% выше 2017 года.

На фото: Основатель БК «Спартак-Приморье» Сергей Клигер (крайний справа) считает, что клуб движется в верном направлении.

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