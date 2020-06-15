В Приморье на смену футболу и хоккею приходит регби

В сентябре во Владивостоке пройдет тур чемпионата России по регби-7

Приморцам, лишенным возможности болеть за «Адмирал», «Луч» и «Спартак-Приморье», предлагают экзотическую замену – 19 и 20 сентября во Владивостоке пройдет 2-й тур чемпионата России по регби-7. Участником соревнований станет профессиональный регбийный клуб «Владивостокские тигры». Ранее планировалось, что игры будут проходить на стадионе «Динамо», откуда выгнали футболистов, или «Строитель».

Подготовку к своему первому сезону клуб начал в условиях самоизоляции. Состав сформирован из спортсменов Красноярска, Перми, Москвы и Владивостока. Главным тренером команды является уроженец Красноярска Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, после завершения карьеры спортсмена ставший тренером по функциональной подготовке в регбийном клубе «Енисей».

Отметим, что президентом региональной общественной организации «Федерация регби Приморского края» является гендиректор ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Заирбек ЮСУПОВ.

Регби-7 является разновидностью классического регби. Название объясняется тем, что в каждой команде всего по 7 игроков (3 нападающих и 4 защитника, плюс 3 запасных). В классическом регби команда состоит из 15 игроков. Игра проходит в 2 тайма по 7 минут с минутным перерывом между ними.

Юрий РОГОВ.Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото РК «Владивостокские тигры»