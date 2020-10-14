О, спорт, ты – прибыль!

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил повысить экономическую успешность сферы спорта в России

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО выступил с докладом на заседании Совета по физической культуре и спорту при Президенте Российской Федерации во вторник, 6 октября. Глава региона представил предложения в проект Стратегии развития этой сферы до 2030 года, в том числе – по повышению инвестиционной привлекательности отрасли.





Открывая заседание, глава государства Владимир ПУТИН отметил, что завершающая срок действия Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ позволила увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом, с 2009 года в два с половиной раза – сейчас это почти 60 миллионов человек. При этом между данным показателем и ростом продолжительности жизни – прямая связь. Поэтому новый программный документ до 2030 года должен поспособствовать сохранению позитивной динамики.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год – более четырех с половиной лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику, чтобы, как и планируется, число тех, кто ведёт активный, спортивный образ жизни, к 2024 году достигло 55%, а к 2030‑му – 70%», – заявил Президент.

Конкретные меры по достижению указанной цели, которые должны быть учтены в Стратегии развития физической культуры и спорта на предстоящие 10 лет, представил Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что среди основных задач, которые предстоит решить в ближайшие годы – повышение уровня подготовки допризывной молодежи, создание развитой сети физкультурно-спортивных клубов по месту работы, учебы или жительства, введение мер стимулирования к сдаче норм ГТО, формирование и развитие сети кабинетов спортивной медицины в поликлиниках. Еще одна важная задача – привести в порядок объекты спорта.

В данный момент 76 регионов России подали свои предложения в единый перечень объектов для капремонта. Предстоит «облагородить» более 5,5 тысяч объектов, что потребует примерно 30 миллиардов рублей. И поскольку основной объем работы по физкультуре и спорту проводится на местах, необходимо пересмотреть минимальный уровень расходов субъектов на данную сферу: к 2024 установить его на отметке нынешнего – 2,4%, а к 2030 году удвоить.

«Для этого считаем необходимым предусмотреть в новой стратегии использование модели развития, ориентированной на экономическую успешность прежде всего профессионального спорта. Повышение инвестиционной привлекательности всей сферы в целом. Надо, наконец, полноценно задействовать механизм государственно-частного партнерства. Чтобы каждый бюджетный рубль вел за собой несколько частных. А также направлять на спорт отчисления от лотерейной и букмекерской деятельности», – подчеркнул губернатор Приморья.

Отмечено, что оборот лотерейной деятельности в России за 2019 год составил 57 миллиардов рублей, в бюджет поступило 2,63 миллиарда. Оборот от букмекерской деятельности достиг 209,6 миллиарда и принес 1,1 миллиарда целевых отчислений спортивным федерациям и более 700 миллионов налогов.

В заключение Олег Кожемяко предложил посвятить следующий год в стране массовому спорту и здоровому образу жизни.

Также на совещании обсудили вопросы гармонизации межведомственного взаимодействия при развитии детско-юношеского спорта, создания механизмов вовлечения в сферу физкультуры и спорта детей от 2 лет, формирования спортивных команд на предприятиях и в колледжах.

Предложения будут рассмотрены и учтены при утверждении новой Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации.

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: «Для этого считаем необходимым предусмотреть в новой стратегии использование модели развития, ориентированной на экономическую успешность прежде всего профессионального спорта. Повышение инвестиционной привлекательности всей сферы в целом…».

Фото Primorsky.Ru

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



