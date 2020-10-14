www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.29 р. 100 JPY: 73.27 р.
EUR: 91.07 р. 10 CNY: 11.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Экономика
Распечатать

О, спорт, ты – прибыль!

14 Октября 2020, 15:46 | Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил повысить экономическую успешность сферы спорта в России

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО выступил с докладом на заседании Совета по физической культуре и спорту при Президенте Российской Федерации во вторник, 6 октября. Глава региона представил предложения в проект Стратегии развития этой сферы до 2030 года, в том числе – по повышению инвестиционной привлекательности отрасли.

 


 

Открывая заседание, глава государства Владимир ПУТИН отметил, что завершающая срок действия Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ позволила увеличить число людей, регулярно занимающихся спортом, с 2009 года в два с половиной раза – сейчас это почти 60 миллионов человек. При этом между данным показателем и ростом продолжительности жизни – прямая связь. Поэтому новый программный документ до 2030 года должен поспособствовать сохранению позитивной динамики.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год – более четырех с половиной лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику, чтобы, как и планируется, число тех, кто ведёт активный, спортивный образ жизни, к 2024 году достигло 55%, а к 2030‑му – 70%», – заявил Президент.

Конкретные меры по достижению указанной цели, которые должны быть учтены в Стратегии развития физической культуры и спорта на предстоящие 10 лет, представил Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что среди основных задач, которые предстоит решить в ближайшие годы – повышение уровня подготовки допризывной молодежи, создание развитой сети физкультурно-спортивных клубов по месту работы, учебы или жительства, введение мер стимулирования к сдаче норм ГТО, формирование и развитие сети кабинетов спортивной медицины в поликлиниках. Еще одна важная задача – привести в порядок объекты спорта.

В данный момент 76 регионов России подали свои предложения в единый перечень объектов для капремонта. Предстоит «облагородить» более 5,5 тысяч объектов, что потребует примерно 30 миллиардов рублей. И поскольку основной объем работы по физкультуре и спорту проводится на местах, необходимо пересмотреть минимальный уровень расходов субъектов на данную сферу: к 2024 установить его на отметке нынешнего – 2,4%, а к 2030 году удвоить.

«Для этого считаем необходимым предусмотреть в новой стратегии использование модели развития, ориентированной на экономическую успешность прежде всего профессионального спорта. Повышение инвестиционной привлекательности всей сферы в целом. Надо, наконец, полноценно задействовать механизм государственно-частного партнерства. Чтобы каждый бюджетный рубль вел за собой несколько частных. А также направлять на спорт отчисления от лотерейной и букмекерской деятельности», – подчеркнул губернатор Приморья.

Отмечено, что оборот лотерейной деятельности в России за 2019 год составил 57 миллиардов рублей, в бюджет поступило 2,63 миллиарда. Оборот от букмекерской деятельности достиг 209,6 миллиарда и принес 1,1 миллиарда целевых отчислений спортивным федерациям и более 700 миллионов налогов.

В заключение Олег Кожемяко предложил посвятить следующий год в стране массовому спорту и здоровому образу жизни.

Также на совещании обсудили вопросы гармонизации межведомственного взаимодействия при развитии детско-юношеского спорта, создания механизмов вовлечения в сферу физкультуры и спорта детей от 2 лет, формирования спортивных команд на предприятиях и в колледжах.

Предложения будут рассмотрены и учтены при утверждении новой Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации.

Олег Кожемяко – Владимиру Путину: «Для этого считаем необходимым предусмотреть в новой стратегии использование модели развития, ориентированной на экономическую успешность прежде всего профессионального спорта. Повышение инвестиционной привлекательности всей сферы в целом…».

Фото Primorsky.Ru

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: спорт  Путин  кожемяко 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews