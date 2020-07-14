www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 70.75 р. 100 JPY: 66.07 р.
EUR: 80.09 р. 10 CNY: 10.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Ваше здоровье
Распечатать

Спорт против "короны"

14 Июля 2020, 12:30 | Приморье

 

Спортивные и фитнес-залы открываются для посещения в Приморье

 

На заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО 7 июля был озвучен темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в крае. Он продолжает снижаться уже на протяжении 2,5 недель. На 7 июля в Приморском крае прирост заболевших COVID-19 составил 1,3%, тогда как еще неделю назад составлял 1,9%.

Прошло уже чуть больше месяца с того момента, как к радости засидевшихся на самоизоляции приморцев - с 6 июня - власти края разрешили жителям гулять на свежем воздухе, посещать зоопарки, а также заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами (до 5 человек). В занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе разрешили участвовать группам не более 10 человек, а группы, где количество занимающихся больше, разделяют и обеспечивают дистанцию между спортсменами не менее 5 метров. Этим сразу воспользовались некоторые фитнес-центры Владивостока и наладили групповые занятия с тренерами за довольно небольшую плату, о чем сообщали в своих соцсетях.

Дальше – больше. Поскольку ситуация стабилизируется, это позволяет принять дополнительный ряд послаблений режима повышенной готовности – после продолжительного перерыва к работе вновь могут приступать фитнес-центры. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.

Глава региона подчеркнул, что частичное снятие ограничений не предусматривает отказ от обязательных мер безопасности для учреждений физической культуры и спорта. «Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе», – отметил Олег Кожемяко.

Как уточнили в приморском министерстве физической культуры и спорта, подведомственные ему учреждения (открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы и фитнес-клубы) могут открываться без уведомления о намерении своего открытия при условии строгого соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отдельно сообщается, что при функционировании фитнес-клубов необходимо исключить работу бассейнов, СПА-салонов, саун, хамамов, пунктов питания.

Для профилактики новой коронавирусной инфекции среди занимающихся и персонала при оказании услуг необходимо руководствоваться и исполнять методические рекомендации Роспотребнадзора. «Соблюдение организациями физической культуры и спорта рекомендаций Роспотребнадзора будут проверять административные комиссии, осуществляющие ежедневный мониторинг», - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты рекомендуют любителям спорта внимательно относиться к своему здоровью, при возникновении симптомов заболевания исключить посещение спортивных сооружений и обратиться за медицинской помощью. Напоминаем также, что гражданам не рекомендуется собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

На фото: В фитнес-центры возвращается жизнь…

Фото автора

Юрий РОГОВ.    Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

Автор:
Теги: спорт  фитнес  коронавирус 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]