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Спорт против "короны"
Спортивные и фитнес-залы открываются для посещения в Приморье
На заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО 7 июля был озвучен темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в крае. Он продолжает снижаться уже на протяжении 2,5 недель. На 7 июля в Приморском крае прирост заболевших COVID-19 составил 1,3%, тогда как еще неделю назад составлял 1,9%.
Прошло уже чуть больше месяца с того момента, как к радости засидевшихся на самоизоляции приморцев - с 6 июня - власти края разрешили жителям гулять на свежем воздухе, посещать зоопарки, а также заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами (до 5 человек). В занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе разрешили участвовать группам не более 10 человек, а группы, где количество занимающихся больше, разделяют и обеспечивают дистанцию между спортсменами не менее 5 метров. Этим сразу воспользовались некоторые фитнес-центры Владивостока и наладили групповые занятия с тренерами за довольно небольшую плату, о чем сообщали в своих соцсетях.
Дальше – больше. Поскольку ситуация стабилизируется, это позволяет принять дополнительный ряд послаблений режима повышенной готовности – после продолжительного перерыва к работе вновь могут приступать фитнес-центры. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального министерства физической культуры и спорта.
Глава региона подчеркнул, что частичное снятие ограничений не предусматривает отказ от обязательных мер безопасности для учреждений физической культуры и спорта. «Как мы и говорили на прошлой неделе, при сохранении данной эпидобстановки мы можем открыть фитнес-центры. В ближайшее время это будет оформлено решением оперативного штаба. Поэтому с 7 июля при соблюдении мер санитарной безопасности они смогут приступить к работе», – отметил Олег Кожемяко.
Как уточнили в приморском министерстве физической культуры и спорта, подведомственные ему учреждения (открытые и закрытые спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы и фитнес-клубы) могут открываться без уведомления о намерении своего открытия при условии строгого соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Отдельно сообщается, что при функционировании фитнес-клубов необходимо исключить работу бассейнов, СПА-салонов, саун, хамамов, пунктов питания.
Для профилактики новой коронавирусной инфекции среди занимающихся и персонала при оказании услуг необходимо руководствоваться и исполнять методические рекомендации Роспотребнадзора. «Соблюдение организациями физической культуры и спорта рекомендаций Роспотребнадзора будут проверять административные комиссии, осуществляющие ежедневный мониторинг», - подчеркнули в ведомстве.
Специалисты рекомендуют любителям спорта внимательно относиться к своему здоровью, при возникновении симптомов заболевания исключить посещение спортивных сооружений и обратиться за медицинской помощью. Напоминаем также, что гражданам не рекомендуется собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
На фото: В фитнес-центры возвращается жизнь…
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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