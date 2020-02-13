Футбол: "Луч" доиграет сезон, но банкротство с повестки дня никто не снимал

Команду уже покинули 7 ключевых игроков, некоторым из них придется выплатить все положенные по контракту деньги

18 февраля в Арбитражном суде Приморского края пройдет очередное заседание, на котором может быть вынесено решение о признании банкротом футбольного клуба «Луч-Энергия». Тем не менее, клуб продолжает функционировать – сегодня команда, борющаяся за сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), отправилась на сбор в Сочи.

Досье газеты «Золотой Рог»: Определением арбитражного суда Приморского края от 20 сентября 2016 года было возбуждено производство по делу о банкротстве Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия». Определением суда от 21 июня 2017 года в отношении должника введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Вадим КИМ.

Исполнительный директор ФК «Луч» Евгений СТРИЖИЧЕНКО в интервью пресс-службе клуба заявил, что министерство спорта Приморья ставит задачу доиграть сезон.

«По-прежнему «Луч» находится под процедурой банкротства. 18 февраля должно пройти очередное заседание, на котором может быть вынесено решение о признании клуба банкротом. Мы все надеемся, что этого не произойдет. По крайней мере, есть задача министра спорта Жана КУЗНЕЦОВА, что сезон необходимо доиграть», - сказал г-н Стрижиченко.

Он напомнил, что ранее прошла информация, что под свое крыло клуб возьмет Владивостокский морской торговый порт (ВМТП).

- Новость была воспринята с оптимизмом. Но сегодня столь серьезная структура в число партнеров клуба не вошла. Более того, из правления Ассоциации вышли «Аква-ресурсы». Но не отказались участвовать в жизнедеятельности клуба, - пояснил исполнительный директор «Луча». - На данный день проблемами ФК «Луч» занимается министерство спорта и лично Жан Кузнецов- Долгое время мы были в подвешенном состоянии. Потеряли игроков. В Палату по разрешению споров подали заявление и покинули команду ряд ведущих футболистов. Ушел лучший бомбардир команды Саид АЛИЕВ, игрок юношеской сборной России Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА, Павел СТЕПАНЕЦ, Кирилл МАРУЩАК, Астемир АБАЗОВ. Это все игроки линии обороны. Ушли Даур КВЕКВЕСКИРИ и Александр МАКАРЕНКО. Некоторым из них, еще и придется выплатить все положенные по контракту деньги. Что касается вопроса зарплаты. Благодаря губернатору края было дано поручение решить этот вопрос. Министерством спорта разработана дорожная карта. Погашения задолженностей уже пошли. Сейчас первостепенная задача расплатиться с людьми, не допустить банкротства и закончить текущий сезон. Не все игроки ушли, те что с нами, плюс молодые воспитанники ЦПЮФ сидели на чемоданах, готовы поехать на сборы с «Лучом». И вопрос решен положительно. Главная новость - сегодня команда отправляется в Сочи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч».