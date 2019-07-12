Самбисты в Приморье примерили пиджаки и галстуки

Конференция, посвященная 80-летию самбо, объединила свыше сотни лучших приморских спортсменов, тренеров, ветеранов национального вида спорта

Обсудить вопросы развития и популяризации самбо, найти пути решения насущных проблем в администрации Приморского края собрались спортсмены из всех муниципальных городов и районов Приморья.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель комитета Законодательного Собрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы департамента физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Ожередов, президент РСОО "Федерация дзюдо и самбо Приморского края" Виктор Алексеенков, руководители спортивных клубов, тренеры и спортсмены, друзья и социальные партнеры краевой федерации самбо.

















Открывая конференцию, Игорь Чемерис отметил, что проводимая в крае работа по развитию спорта и поддержке федераций, поддержана губернатором Приморья Олегом Кожемяко и уже дает свои результаты: "Мы сделали акцент на финансирование федераций, которое напрямую связано с их спортивными результатами, что является хорошей мотивацией для спортсменов. Также краевым парламентом принят закон Приморского края, которым вводится новый вид поощрений за спортивные достижения. Он предусматривает ежемесячную выплату стипендии приморским спортсменам, завоевавшим звание чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также выдающимся тренерам. Развивая самбо, мы развиваем национальную идею. Ведь тот пример и те иконы спорта, которые стали призерами олимпийских игр, должны стать путеводной звездой для молодых спортсменов, которые только приходят в спорт. Я убежден, что Приморский край еще не раз заявит о себе, а мы в свою очередь, вместе с департаментом физической культуры и спорта продолжим работу по призовым выплатам и стипендиям".

От имени депутатов Законодательного Собрания края Игорь Чемерис поблагодарил наставников и основателей школы самбо в Приморье за их подвижнический труд, отметив, что они заложили хорошие традиции и прочный фундамент, на котором сегодня базируется самбо. За вклад в развитие национального вида спорта – самбо, высокую спортивную подготовку борцов и создание положительного имиджа Приморского края на спортивной арене Российской Федерации депутат вручил Благодарности Законодательного Собрания президенту приморской федерации Виктору Алексеенкову, вице-президенту Анастасии Пчелкиной и главному тренеру края по самбо Елене Свиягиной, уточнив, что приморская федерация занимает второе место в крае по количеству членов и результативности, а это говорит о качественном подходе и традициях, которые сложились благодаря ветеранам самбо.

В продолжение темы, об итогах деятельности региональной спортивной общественной организации "Федерация дзюдо и самбо Приморского края" за 2018 год рассказала главный тренер сборной команды Приморья Елена Свиягина. Она отметила, что приморские спортсмены, выступая на официальных соревнованиях, в том числе кубках мира, чемпионатах Европы и России, показали достойные результаты.

Так, за отчётный период воспитанники краевой федерации привезли в Приморье с Чемпионата Европы – бронзу; с Кубка мира – золото; с Кубка Европы – бронзу; с Чемпионата России – 4 брозны, 4 серебра, и 1 золото; Кубок России принёс нашим спортсменам 2 серебра и бронзу; Спартакиада учащихся и молодёжи России – 2 бронзы, 2 серебра. Также по итогам года у нас золото Первенства мира; на Первенстве Европы - 2 серебра и бронза; Первенство России – 2 золота, 3 серебра и 5 бронзовых медалей. Детальный подход в вопросах подготовки спортсменов позволил 50 самбистам присвоить различные звания и разряды: мастер спорта России международного класса - 2 человека; мастер спорта России, гроссмейстер России - 7 человек; кандидат в мастера спорта - 23 человека; 1 спортивный разряд - 18 человек. В рамках присвоения квалификационных категорий спортивным судьям, «судья 1 категории» присвоено 8 приморцам.

Поздравляя спортсменов с достойными результатами, почетный президент федерации дзюдо и самбо Приморского края, заслуженный тренер РСФСР и СССР Анатолий Александрович Полукаров сделал особый акцент на важности чтить традиции и формировать культуру самбо: «Ветеранское движение очень важная составляющая приморского самбо. Я 60 лет занимаюсь на ковре, а мне 81 год, но я до сих пор считаю себя полезным для нашей молодежи. Во всяком деле необходима стабильность и наследственность» - добавил он.

«Ветеранов почитаем, молодежь поощряем и вместе определяем новые направления развития самбо в Приморье. Сегодняшняя конференция для нас - большой и важный праздник единства. Каждый почувствовал свою роль и причастность к нашей большой спортивной семье. Награды стали очередной мотивацией для новых побед и свершений! Теперь хочется быть сильнее и лучше, быть первыми, представляя родные города, регион и страну на соревнованиях разного уровня», - поделился впечатлениями президент школы «Мастер», тренер высшей категории Алексей Писаренко.

Говоря о представительстве приморских спортсменов, отметим, что в основном составе сборной России по самбо, в том числе на параллельном зачёте сейчас 15 борцов, и один в резервном. Достойно приморские спортсмены представляют Приморье и всю Россию в Азиатско-тихоокеанском регионе, привозя с собой вот уже второй год подряд медали высшей пробы и командные кубки победителей.

Лучших спортсменов по итогам 2018 года на конференции в торжественной обстановке наградили почетными грамотами и подарками, а их тренеров благодарностями. Молодежь в долгу не осталась и взяла слово: «Я мечтал стать мастером спорта международного класса, и я им стал. Я благодарю своего тренера и президента краевой федерации за поддержку и помощь в достижении целей, которые мы, молодые, перед собой ставим. А молодежи хочу пожелать преданности, веры своему делу, своему тренеру и не забывать откуда мы, кем бы мы не становились и каких высот не достигали» - выступил Николай Ковтун, тренер спортивной школы «Мастер»

Подводя итог конференции, президент РСОО "Федерация дзюдо и самбо Приморского края" Виктор Алексеенков акцентировал, что в Приморье самбо успешно развивается, спортсмены стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях и хочется надеяться, что в скором времени этот вид спорта станет олимпийским.

"Самбо – знаковый для Приморья вид спорта. Один из его основателей, выдающийся мастер боевых искусств, Василий Ощепков, долгое время жил и работал во Владивостоке. Самбо помогает стать людям сильными, это своя философия. Сегодня только в Приморье нашим видом спорта занимается чуть больше пяти тысяч человек и с каждым годом эта цифра увеличивается. Если сегодня спортивные клубы по самбо имеются к 27 территориях Приморского края из 34, то уже к концу 2019 года мы планируем увеличить этот показатель на 20 процентов. Впереди много задач, пусть амбициозных, но мы приложим все усилия, чтобы в 2024 году мы стали участниками олимпийских игр ", - подчеркнул Виктор Алексеенков.

Фото пресс-службы ЗС ПК.