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Более 2000 человек вышли на "Лыжню России" в Приморье
10 Февраля 2020, 09:40 | Приморье
XXXVIII Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в селе Калиновка Спасского района в субботу, 8 февраля. В мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко.
Последние три года «Лыжня России» в Приморском крае собирает тысячи любителей зимних видов спорта, люди приезжают целыми семьями, на лыжню выходят взрослые и дети. И этот год – не исключение. Перед стартом все размялись и привели мышцы в тонус на зарядке «Приморье за спорт». Традиционно лыжникам были представлены четыре дистанции на выбор – 1, 3, 5 и 10 километров.
«Сегодня здесь собрались более 2 тысяч человек. Лыжи – традиционный вид спорта, к которому мы привыкли с детства. Наша задача – подготовить летом площадки для лыжероллерных занятий, в каждом муниципальном образовании создать лыжные базы с прокатом инвентаря. В выходные предоставлять лыжи бесплатно, чтобы больше людей вовлекать в этот замечательный вид спорта», – обозначил глава Приморья.
Губернатор добавил, что в Калиновке будет создан центр лыжного спорта.
«Мы предусмотрели на эти цели денежные средства, здесь будут развиваться беговые лыжи. Местная школа продолжит славные традиции по завоеванию российских и мировых наград», – заявил Олег Кожемяко.
За многолетнюю плодотворную работу, высокие профессиональные достижения и вклад в развитие физкультуры и спорта Олег Кожемяко вручил почетную грамоту Губернатора Приморского края тренеру лыжной спортивной школы Спасска-Дальнего Владимиру Гапону.
Губернатор и сам регулярно принимает участие в соревнованиях по зимним видам спорта. В этот раз он пробежал самую длинную и сложную дистанцию – 10 километров.
«Великолепная трасса, крутые спуски и подъемы. Сегодня для всех возрастов был большой лыжный праздник. Пусть эта волна здорового образа жизни и спорта прокатится по всей стране – мы ее начинаем и передаем эстафету другим регионам», – поделился впечатлениями на финише Олег Кожемяко.
Всем финишировавшим участникам вручили памятные призы, победителям и призерам – медали и грамоты.
Отметим, XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в 73 субъектах страны. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1,5 миллиона любителей лыжного спорта.
Всероссийская гонка «Лыжня России» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире и проводится в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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