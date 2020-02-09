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"Спартак-Приморье" завершил выезд победой в Москве

09 Февраля 2020, 17:17 | Приморье

Команда из Приморья борется за победу в регулярном первенстве Суперлиги

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 8 февраля. Москва.  «МБА» (Москва) - «Спартак-Приморье» 79:89 (25:25, 20:22, 17:19, 17:23)

«Спартак-Приморье»: Вздыхалкин – 20 очков (8 подборов, 2 передачи, 3 перехвата), Митчелл – 16 (1 подбор, 4 перехвата), Захаров – 15 (7 подборов, 3 передачи, 1 перехват), Колюшкин – 10 (4 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Шелекето – 9 (2 подбора), Писклов – 8 (2 подбора, 1 передача, 2 перехвата), Курцевич – 6 (2 подбора, 2 передачи, 1 перехват, 2 блокшота), Щербенев – 5 (3 подбора, 6 передач, 3 перехвата), Пилипчук.

«МБА»: Сопин – 19 очков, Личутин - 15, Кузнецов Алексей М. - 11, Востриков - 10 очков (7 подборов), Андрианов - 6, Павленко - 5, Баринов - 5, Коршаков - 4, Тавакалян - 2, Кузнецов Алексей И. - 2.

«Спартак-Приморье» одержал четвертую победу подряд и вновь вышел на первое место в Суперлиге.

Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- В первой половине никак не удавалось отстоять свой щит. Дали сопернику забрать 10 подборов на нашем щите плюс в нападении играли немного расковано, хотя знали, что МБА, скорее всего, будет играть смену в защите. Но не получалось разыграть эту смену, от этого первая половина сложилась очень тяжело. Шли ровно, очко в очко. Во второй половине первое что сделали – это добавили в агрессии на щитах. Начали отсекать, и сразу же уровень агрессии в защите увеличился, дали подобрать на нашем щите всего 3 раза за половину и не давали сопернику легко набирать очки. В нападении стали играть смелее, ходить под кольцо, поэтому получилось сделать задел, который вылился в итоговую победу. Спасибо парням! Очень нелегко бороться вдевятером с такой бегущей командой как МБА на ее площадке, но мы выстояли (пресс-служба "Спартака-Приморье").

БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл в Химках «Химки-Подмосковье» 80:63.

Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке. 20 февраля подопечные Максима Учайкина принимают «Университет-Югру», 23 февраля – «Новосибирск». Начало игр в 19:00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ПБК «МБА».

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Теги: "спартак-приморье"  победа  Сахалин  Максим Учайкин  Москва  баскетбол 



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