Приморские легкоатлеты заняли призовые места на Чемпионате и первенстве ДФО по кроссу

Приморские легкоатлеты заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по кроссу (среди юношей и девушек до 14 лет и до 16 лет) и Чемпионате и первенстве по кроссу (среди юниоров и юниорок до 18 лет, до 20 лет, до 23 лет).

Соревнования прошли в селе Троицкое Анивского района 28-29 сентября. За призовые места боролись 230 спортсменов из 5 субъектов нашей станы: Хабаровского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области и Приморского края. Шестнадцать спортсменов из г. Владивостока, Артёма, Уссурийска и Партизанска защищали честь нашего края.

В первый день состязаний легкоатлеты преодолевали кроссовые дистанции на 3, 6 и 10 километров, а в воскресенье участников ждала смешанная эстафета 4 по 1000 метров.

«Мероприятие было организовано на самом высоком уровне, - комментирует главный тренер сборной команды по лёгкой атлетике Приморского края Елена Малькина. - Детально продуманный план прибытия и размещения команд, четко спланированный график проведения мероприятия. Даже сильный ливень и ветер не смогли помешать соревнованиям. Приятно было увидеть и брендированное оформление зоны проведения мероприятия, наградной атрибутики. Порадовали прекрасные призы и подарки победителям и призерам соревнований.

Между тем, конкуренция была сильная. Наши спортсмены выступили достойно, абсолютно все без исключения. Я хочу заметить, что справиться со своей задачей в таких тяжелых погодных условиях сможет не каждый».

Результаты:

В категории девочки до 14 лет на дистанции 1000 м 1 место заняла Савранская Екатерина (Уссурийск)

В категории юноши до 14 лет на дистанции 1000 м 1 место взял Беляев Максим (Артем)

В категории девушки до 16 лет на дистанции 1000 м 1 место заняла Климова Эвелина (Уссурийск), 3 место заняла Алтухова Полина (Партизанск).

В категории юноши до 16 лет на дистанции 2000 м 1 место взял Ющенко Владимир (Артем),

В смешанной эстафете 4 по 1000 м в возрастной категории 14-16 лет, команда Приморского края одержала победу:

Савранская Екатерина (Уссурийск), Беляев Максим (Артём), Климова Эвелина (Уссурийск), Ющенко Владимир (Артем).

В категории юноши до 18 лет на дистанции 3000 м 2 место занял Мингайла Никита (Партизанск)

В категории девушки до 18 лет на дистанции 3000 м 1 место заняла Карпова Софья (Владивосток)

В категории юниорки до 23 лет на дистанции 6000 метров 2 место заняла Гизатуллина Анна.

Выражаем огромную благодарность спортсменам и тренерскому составу, подготовившему спортсменов: Кузиной Татьяне Николаевне, Фёдоровой Лилии Владимировне, Кулигину Владимиру Николаевичу, Никешину Владимиру Леонидовичу.

Фото: Пресс-служба Федерации легкой атлетики Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



