Отложенный старт

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Galaxy Vladivostok Marathon во Владивостоке перенесли на год
Развитие спортивного туризма привлекает в Приморский край гостей в масштабах России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Спортсмены не только принимают непосредственно участие в международных мероприятиях, но и с удовольствием отдыхают в Приморье, наслаждаются местной кухней, посещают культурные мероприятия. Развитию данного туристического направления способствует реализация Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы.
Марафон Galaxy Vladivostok Marathon стал настоящей визитной карточкой Приморья для поклонников спортивного туризма. 26 сентября должен был состояться пятый, юбилейный, забег, в котором планировали принять участие тысячи российских и зарубежных граждан. Но в связи с эпидемией коронавируса одно из самых масштабных спортивных мероприятий региона было перенесено на целый год.
Напомним, 28 сентября 2019 года на четвертый по счету Galaxy Vladivostok Marathon в столице Приморья и ДФО собралось рекордное число бегунов из 25 стран мира.
Всего на 4 дистанции вышло около 4 тысяч участников, из которых 20% - иностранцы.
Сертифицированная трасса Владивостокского марафона в 42 км по традиции проходила по живописным дорогам о. Русского, мостам Русский и Золотой и финишировала на центральной площади столицы Дальневосточного региона. Пробежав данную дистанцию многие спортсмены получили спортивный разряд. Призовой фонд марафона, как и ранее, составил 1 000 000 рублей.
Отметим, что Galaxy Vladivostok Marathon - это единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов), что дает профессиональным спортсменам право официального признания своих мировых рекордов, а всем участникам - уверенность в том, что забег организован качественно в соответствии со всеми требованиями международного бегового сообщества, наравне с такими, как Берлинский, Токийский или Бостонский марафоны.
В текущем, 2020, году организаторы мероприятия рассчитывали, что самое масштабное беговое событие Дальнего Востока V Galaxy Vladivostok Marathon состоится 26 сентября. Но мировая пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Новая дата проведения мероприятия уже названа – 25 сентября 2021 года.
Организаторы подчеркнули, что вариант проведения марафона в режиме онлайн не рассматривают, так как такой формат не может стать равноценной заменой, не позволит участникам получить те же впечатления и эмоции, которые они испытывают, пробегая по мостам Владивостока в компании единомышленников со всего мира.
Основатель бегового клуба RunDnsRun, инициатор проведения во Владивостоке Galaxy Vladivostok Marathon Константин БОГДАНЕНКО обратился к поклонникам бега с такими словами:
«Это не простое для нас решение, ведь этот марафон - пятый по счету. Это наш c вами общий юбилей, и мы считаем, что он должен стать настоящим праздником. Однако, как бы сильно нам не хотелось вместе с вами пробежать по мостам Владивостока, наш главный приоритет – здоровье и безопасность участников. Мы не имеем права игнорировать ситуацию с развитием пандемии COVID-19, не обращать внимание на то, что количество заболевших еще на довольно высоком уровне во всем мире. Марафон - это праздник для всех, и на финише мы должны видеть тысячи улыбок, а не медицинских масок».
Как подчеркнула спортивный директор V Galaxy Vladivostok Marathon Ольга ГАЕВА, мероприятие переносится для того, чтобы в следующем году участники в полном объеме ощутили дух марафона и его масштаб, получили удовольствие от бега, зарядились позитивом, стоя на старте плечом к плечу, а не на дистанции в 1,5 метра друг от друга.
«Мы не могли тянуть с решением до сентября, чтобы предотвратить финансовые риски участников из других регионов. Сейчас у них есть больше месяца, чтобы скорректировать свои планы, не покупать или без потерь сдать билеты, отменить брони на гостиницы», - прокомментировала продюсер V Galaxy Vladivostok Marathon Александрина КУЧИНА.
Что касается уже приобретенных билетов, то все они автоматически переносятся на следующий год. До 26 сентября 2020 года все желающие могут вернуть деньги за вычетом небольшой комиссии. Зарегистрироваться для участия в V Galaxy Vladivostok Marathon, который состоится 25 сентября 2021 года, можно на официальном сайте мероприятия galaxymarathon.com.
На фото: Galaxy Vladivostok Marathon стал уникальным спортивным событием международного масштаба…
Фото автора
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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